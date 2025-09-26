Επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, στην 98η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, για τη διεκδίκηση του Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, η ταινία μυθοπλασίας Αρκάντια του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη, η οποία επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, για να διαγωνιστεί για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς. Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου Αρκάντια, ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.