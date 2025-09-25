Αν ο Ολυμπιακός ψάξει στην αγορά και για επιπλέον ψηλό, εκτός από περιφερειακό, αυτός δεν πρόκειται να είναι ο Κριστ Καλίφα Κουμάντζε που «κόπηκε» οριστικά από το τελικό επιτελείο.

Ο θηριώδης σέντερ από το Τσαντ (2.21) βοήθησε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» κι επί της ουσίας δοκιμάστηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα φιλικά παιχνίδια. Ωστόσο κρίθηκε πως δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη η ομάδα του Πειραιά για την περαιτέρω ενίσχυση της φροντ λάιν και την Πέμπτη αφέθηκε ελεύθερος.

Στα 29 του και με εμπειρία τριών ετών από την Euroleague ως παίκτης της Άλμπα Βερολίνου ο Κουμάντζε είχε δεχθεί να υπογράψει συμβόλαιο ενός μηνός με την προοπτική να πείσει ότι αξίζει να παραμείνει. Αφότου έληξε η σχετική σύμβαση και ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στη διαδικασία ανανέωσης ως το τέλος της σεζόν που αρχίζει άμεσα, ο έμπειρος ψηλός είναι πλέον ελεύθερος να ενταχθεί σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί.

Η προηγούμενη χρονιά είχε βρει τον Κουμάντζε στην Κίνα. Αν θα επιστρέψει εκεί ή θα προτιμήσει μια ομάδα στην Ευρώπη είναι μια απόφαση που θα τη λάβει ο ίδιος. Στον Πειραιά πάντως δεν θα παραμείνει.

Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. #OlympiacosBC pic.twitter.com/oHiIOY7dXo — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 25, 2025

Πρώτα ο «κοντός»

Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει προτεραιοποιήσει την απόκτηση γκαρντ μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς. Η απόπειρα να έρθει άμεσα από την Παρτίζαν ο Γάλλος Φρανκ Νιλικινά δεν έχει αποδώσει προσώρας κι όπως δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού νέο μέλος μέχρι την πρεμιέρα της Euroleague δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί στο υπάρχον ρόστερ ως την ερχόμενη Δευτέρα.

«100% όχι» αποκρίθηκε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κόουτς για το αν θα υπάρχει νέος παίκτης πριν από την πρεμιέρα με την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ύστερα από ερώτηση που του έγινε κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Ρόδο και τη συμμετοχή στο ελληνικό Super Cup.