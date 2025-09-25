Δύο ημέρες μετά τα 20α του γενέθλια και ούτε 10 αφότου είχε ναυτολογηθεί, έχασε τη ζωή του ο νεαρός καθαριστής μηχανής, τον οποίο συνέθλιψε συρόμενη υδατοστεγής πόρτα μεταξύ το γκαράζ και του μηχανοστασίου στο Blue Star Chios, ενώ το επιβατηγό – οχηματαγωγό έπλεε το πρωί της Τετάρτης από Ρόδο για Πειραιά, περίπου μία ώρα πριν φτάσει στον προορισμό του.

Ήταν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα. Σύμφωνα με το MEGA, o νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος νέος, που μόλις είχε πιάσει βάρδια (η προηγούμενη είχε ολοκληρωθεί στις πέντε το απόγευμα της Τρίτης), συνεθλίβη από τη βαριά πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο. Άγνωστο πώς, εγκλωβίστηκε, ενώ αυτή έκλεινε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές. Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Εντός του πλοίου, που πραγματοποιούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα, βρέθηκε κλιμάκιο, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας. Η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα. Κανονικό μέλος του πληρώματος το θύμα Ο 20χρονος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ήταν δηλαδή δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024, με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Chίος», ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης, υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.

Πώς λειτουργούν οι συρόμενες υδατοστεγείς πόρτες

Σχετικά με τη συγκεκριμένη πόρτα ασφαλείας, πηγές από την εταιρεία διευκρινίζουν ότι, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, η πόρτα δεν ήταν σε αυτόματη λειτουργία.

Ο χειρισμός γινόταν τοπικά από κάθε μέλος του πληρώματος που προσερχόταν ή αποχωρούσε από το μηχανοστάσιο. Η πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές, πατώντας έναν μοχλό στην κατεύθυνση open – close.

Όση ώρα ο χειριστής πιέζει τον μοχλό, η πόρτα κινείται αναλόγως. Αντιστοίχως, όταν δεν ασκείται πίεση στον μοχλό, αυτή σταματά. Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί, έχει την πλήρη διαχείριση του συστήματος.

Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα, προκειμένου να την περάσει.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρήσει τη διαδικασία – δηλαδή ενδεχομένως επιχειρήσει να περάσει από την πόρτα, πριν αυτή ανοίξει ολοκληρωτικά και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μοχλό κλεισίματος – θα μπορούσε να εγκλωβιστεί στο σημείο.

Σε απεργία η ακτοπλοΐα

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, την ώρα που στη χώρα έχουν καταγραφεί 116 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα, από τις αρχές του 2025.

Χθες συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του «Blue Star Chίος», οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Kατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος και γνωστοποίησε ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.