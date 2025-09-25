Τη νέα του έκθεση με τίτλο «Ατόλες Διαφυγής» παρουσιάζει ο ζωγράφος Φώτης Γαλανόπουλος, από τις 3 έως τις 18 Οκτωβρίου (Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 20:00), στον Χώρο Τέχνης «Μελάνυθρος» (Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο).

Η πραγματικότητα της εποχής μας τείνει να μοιάζει με συλλογική ψευδαίσθηση.

Επιβάλλεται η αλήθεια των εμπόρων του κόσμου. Ρυθμίζονται προτεραιότητες, σκληρότητες και οντότητες. Τι γίνεται όμως με το απρόβλεπτο; Όταν τα ηφαίστεια γεννάνε μέσα από τα βάθη της θάλασσας την ομορφιά του κόσμου; Εκεί, που οι «Ατόλες Διαφυγής» συναντώνται με την αμφισβήτηση των ανθρώπων για μία άλλη πραγματικότητα. Μία διαφυγή σε έναν τόπο αλλού, όπου η ελευθερία της έκφρασης του καλλιτέχνη ανοίγει ορίζοντες διαλόγου με τον καθένα, σ’ ένα ταξίδι τόσο διαφορετικό όσο η διεύρυνση της φαντασίας μας.

«Αυτό που λέμε ειλικρινές έργο τέχνης, είναι αυτό που είναι προικισμένο με αρκετή δύναμη, ώστε να χαρίσει πραγματικότητα σε μια ψευδαίσθηση», έλεγε ο Max Jacob.

Οι συναντήσεις του Φώτη Γαλανόπουλου με το κοινό, γίνονται εκεί, που έχει κάτι να πει. Εκεί, που έχει καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη με τα ανήσυχα πνεύματα.