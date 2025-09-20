Την πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο, που διεκδικούσε ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε ο Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος στις 25 Σεπτεμβρίου θα εισέλθει για πρώτη φορά στο Οβάλ Γραφείο. Η επικείμενη συνάντηση ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο με μήνυμα στο Truth Social, όπου και ο κ. Τραμπ περιέγραψε την ατζέντα των συζητήσεων, με προεξάρχοντα θέματα μια «μεγάλη συμφωνία» για τα F-16 αλλά και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα F-35.

Όσον αφορά τα πρώτα υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η αναβάθμιση περίπου 80 μαχητικών και η αγορά ακόμα 40, ενώ η υπόθεση των F-35, για τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα υπάρξει «θετική ολοκλήρωση» των διαπραγματεύσεων, είναι αρκετά πιο περίπλοκη, καθώς απαγορεύεται εξ ολοκλήρου η πώλησή τους για όσο χρονικό διάστημα η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σε ισχύ βρίσκονται και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική βιομηχανικά, επίσης λόγω της κατοχικής του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του θέματος, ενώ η άρση των κυρώσεων CAATSA θα μπορούσε να αποφασιστεί με εκτελεστικό διάταγμα, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του σχετικού νόμου και πάλι υπό τον όρο απενεργοποίησης των S-400.

Στις έως τώρα συζητήσεις με τους Αμερικανούς η Άγκυρα δεν δείχνει διατεθειμένη να απομακρύνει τους ρωσικούς πυραύλους από το έδαφός της, ενώ την ίδια ώρα στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταγράφεται έκδηλη καχυποψία εν γένει για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη ρωσικών οπλικών συστημάτων σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, η οποία μάλιστα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων έναντι της Μόσχας.

Οι συχνές επικοινωνίες

Μετά την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου, οι δύο ηγέτες έχουν μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές τηλεφωνικά, ενώ ο κ. Τραμπ δεν δίστασε να εκφράσει την εκτίμησή του για τον Τούρκο ομόλογό του, γράφοντας στο Truth Social ότι διατηρούν μια πολύ καλή σχέση.

Μπορεί, πράγματι, οι δύο πρόεδροι να συνδέονται με εκλεκτικές συγγένειες όσον αφορά τον τρόπο που πολιτεύονται αλλά και αντιμετωπίζουν μια σειρά από ζητήματα εντός κι εκτός των κρατών τους, οι σχέσεις τους πάντως μόνο ανέφελες δεν ήταν, ειδικά κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ.

Μάλιστα, με αφορμή τη φυλάκιση του πάστορα Μπράνσον στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποστείλει στον Ταγίπ Ερντογάν μια επιστολή- μνημείο διπλωματικής απρέπειας όπου και απειλούσε ευθέως τον ομόλογό του με καταστροφή της τουρκικής οικονομίας.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν έλαβε έως σήμερα πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο, με τους δύο άνδρες να έχουν συναντηθεί ξανά στο περιθώριο Συνόδων Κορυφής στο ΝΑΤΟ, με την Άγκυρα πάντως να μένει σταθερά εκτός της αναβάθμισης των F-16 αλλά και του προγράμματος των F-35, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Δύο ημέρες μετά το τετ α τετ με Μητσοτάκη

Η συνάντηση των κ. Τραμπ και Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες μετά το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και λίγες ώρες μετά την ομιλία του τελευταίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου και ο κ. Ερντογάν αναμένεται να εμφανιστεί για ακόμα μία φορά λάβρος κατά του Ισραήλ, την ώρα που ο Λευκός Οίκος στηρίζει ανοικτά τον Νετανιάχου.

Η Άγκυρα μάλιστα στοχοποιεί διαρκώς το Τελ Αβίβ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στα όρια μιας επικίνδυνης, απευθείας, σύγκρουσης στο έδαφος της Συρίας, το οποίο ούτως ή άλλως πλήττεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πολλά και αγκαθώδη τα ζητήματα

Μπορεί, στην Άγκυρα και στα τουρκικά ΜΜΕ να καταγράφεται ενθουσιασμός για την επικείμενη επίσκεψη του κ. Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, όμως στην πραγματικότητα και παρά τις μεγαλοστομίες του Ντόναλντ Τραμπ τα ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές είναι πολλά και ακανθώδη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται ένα πιθανό ενσταντανέ στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου, όπου πολλοί ξένοι ηγέτες βρέθηκαν τον τελευταίο καιρό προ απρόοπτων και εξαιρετικά άβολων καταστάσεων. Όπως πάντως και αν εξελιχθούν τα πράγματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ραγδαίες αλλαγές στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις δεν θα πρέπει να αναμένονται.