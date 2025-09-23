Ο κύβος ερρίφθη για τη Χρυσή Μπάλα (Ballon D’ Or) και ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για την περίοδο 2024-25.

Η λαμπερή τελετή στο Theatre du Chatelet του Παρισιού, που οργάνωσε το περιοδικό France Football για 69η φορά με συντονιστές τη δημοσιογράφο Κέιτ Σκοτ και τον παλαίμαχο Ολλανδό άσο Ρουντ Γκούλιτ, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (22/9) και ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν εκεί για να παραλάβει το πολυδιαφημισμένο βραβείο.

Την απονομή έκανε ο θρυλικός Βραζιλιάνος Ροναλντίνιο, νικητής του βραβείου πριν από 20 χρόνια (2005).

Τι έκανε ο Ντεμπελέ κι άξιζε τη Χρυσή Μπάλα

Στα 28 του και μετά την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντεμπελέ ξαναγεννήθηκε ποδοσφαιρικά στην Πόλη του Φωτός. Μετατράπηκε από τον Λουίς Ενρίκε στον ηγέτη της γαλλικής ομάδας και κατέγραψε αριθμούς που δεν είχε ως σήμερα στην καριέρα του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής επιθετικός εμφανίστηκε σε 53 αγώνες, αγγίζοντας τα 3500 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 35 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ. Είχε δηλαδή γκολ ή ασίστ ανά 71 λεπτά!

Φυσικά, ο ρόλος του ήταν κομβικός έτσι ώστε η Παρί Σεν Ζερμέν να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσει τόσο το Champions League όσο και τον τίτλο στη Ligue 1, συμμετέχοντας αργότερα και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Γι’ αυτό και η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της περιόδου.

Ο έκτος Γάλλος με Χρυσή Μπάλα

Κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα και διαδεχόμενος τον Ισπανό Ρόδρι, ο Ντεμπελέ έγινε ο έκτος Γάλλος που βραβεύεται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Είχαν προηγηθεί ο Ρεϊμόν Κοπά, ο Μισέλ Πλατινί (τρεις κατακτήσεις), ο Ζαν-Πιέρ Παπέν, ο Ζινεντίν Ζιντάν και προ τριετίας ο Καρίμ Μπενζεμά.

Η διαδικασία

Τη λίστα των υποψηφίων που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου συνέθεταν 30 ποδοσφαιριστές. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 180 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι 100 διαφορετικών χωρών που επέλεξαν ιεραρχικά δέκα ονόματα. Το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γάλλος αστέρας ήταν εκ των προτέρων το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά. Λαμίν Γιαμάλ, Βιτίνια, Μο Σαλάχ και Ραφίνια, που ακολουθούσαν στις προβλέψεις, έμειναν εν τέλει πίσω του.

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένουν οι πολυνίκες του θεσμού, έχοντας κατακτήσει από οκτώ και πέντε φορές αντίστοιχα τη Χρυσή Μπάλα. Ο πρώτος που την είχε κατακτήσει ήταν ο Άγγλος Στάνλεϊ Μάθιους. Έως το 1995 το βραβείο αφορούσε αποκλειστικά ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Ο πρώτος μη Ευρωπαίος που κέρδισε τον τίτλο ήταν ο Λιβεριανός Ζορζ Γουεά.

Τα υπόλοιπα βραβεία

Το αντίστοιχο βραβείο για το ποδόσφαιρο γυναικών κατέκτησε εκ νέου η σπουδαία Ισπανίδα Αϊτάνα Μπονματί.

Ο Λουίς Ενρίκε ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς και η Σαρίνα Βίγκμαν κορυφαία προπονήτρια.

Από την άλλη, ο Τζίτζι Ντοναρούμα αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας, ενώ Λαμίν Γιαμάλ «παρηγορήθηκε» εν μέρει με τον τίτλο του κορυφαίου νεαρού.

Επίσης, καλύτερη ομάδα γυναικών ψηφίστηκε η Άρσεναλ, ενώ η Χάνα Χάμπτον ήταν η κορυφαία γκολκίπερ της σεζόν,

Τέλος η 19χρονη Ισπανίδα Βίκι Λόπεθ έλαβε τον τίτλο της κορυφαίας νέας ποδοσφαιρίστριας του κόσμου.