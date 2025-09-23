Εφιαλτικές στιγμές βίωσε ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δύο άτομα τον απήγαγαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον λήστεψαν, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο κουκουλοφόροι τον άρπαξαν, τον επιβίβασαν με τη βία στις πίσω θέσεις λευκού αυτοκινήτου, τύπου βαν και κατά τη διαδρομή προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας, τον χτύπησαν και του απέσπασαν 50 ευρώ που είχε πάνω του.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τη μαρτυρία του εφήβου, τον απείλησαν, απαιτώντας εκβιαστικά να τους καταβάλει 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων.

Λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο, πέταξαν τη ζακέτα και το κινητό τηλέφωνό του. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης, καταγγέλλοντας όσα είχαν συμβεί.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο απαγωγέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 17χρονο μαθητή ΕΠΑΛ, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει από τον ανήλικο να του δώσει 500 ευρώ σε μετρητά. Οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα που φέρει το παιδί.