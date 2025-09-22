Απόψε στις 00:30, η Νίκη Λυμπεράκη φιλοξενεί στο MEGA και τη «Μεγάλη Εικόνα», τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στον απόηχο της ΔΕΘ και εν μέσω ισχυρών πολιτικών αναταράξεων, η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», ανοίγει τα χαρτιά της σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Πώς σχολιάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις επιλογές της κυβέρνησης σε οικονομία, δικαιοσύνη και διεθνή; Ποια η οπτική της μοναδικής γυναίκας αρχηγού της παρούσας Βουλής μέσα σε ένα ομιχλώδες γεωπολιτικό τοπίο; Πώς εξηγεί το κλίμα έντονης αμφισβήτησης των πολιτών απέναντι στο σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου και πόσο ψηλά έχει θέσει τον πήχη για την «Πλεύση Ελευθερίας» στις επόμενες εκλογές;

Σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από αμφισβήτηση, κοινωνική κόπωση και αναζητήσεις εναλλακτικής πολιτικής εκπροσώπησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει τη δική της οπτική για τις εξελίξεις, σχολιάζει την πορεία της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και αναλύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 00:30