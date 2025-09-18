Στον απόηχο της ΔΕΘ και εν μέσω ισχυρών πολιτικών αναταράξεων, η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», ανοίγει τα χαρτιά της σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Πώς σχολιάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις επιλογές της κυβέρνησης σε οικονομία, δικαιοσύνη και διεθνή; Ποια η οπτική της μοναδικής γυναίκας αρχηγού της παρούσας Βουλής μέσα σε ένα ομιχλώδες γεωπολιτικό τοπίο; Πώς εξηγεί το κλίμα έντονης αμφισβήτησης των πολιτών απέναντι στο σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου και πόσο ψηλά έχει θέσει τον πήχη για την «Πλεύση Ελευθερίας» στις επόμενες εκλογές;

Σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από αμφισβήτηση, κοινωνική κόπωση και αναζητήσεις εναλλακτικής πολιτικής εκπροσώπησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει τη δική της οπτική για τις εξελίξεις, σχολιάζει την πορεία της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και αναλύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της «Πλεύσης Ελευθερίας».