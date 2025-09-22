Με απέραντη θλίψη όπως φαίνεται στην ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη, παραγωγό, συγγραφέα, εκδότη και κινηματογραφικό διανομέα Βάσο Γεώργα που πέθανε σήμερα μετά από μήνες ταλαιπωρίας εξαιτίας της βεβαρημένης υγείας του.

Προς το παρόν η ΕΕΣ είναι ο μόνος θεσμός που προέβη σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γεώργα, τον οποίο γνώριζα προσωπικά λόγω του ρόλου του στην κινηματογραφική διανομή, κατ’ αρχάς με την εταιρία OVO και αργότερα με την Bibliothèque.

Εκτός άλλων με την εταιρία του, OVO, ο Γεώργας είχε διανείμει ταινίες όπως το «Δαμάζοντας τα κύματα» του Λαρς Φον Τρίερ και «Καβάφης» του Γιάννη Σμαραγδή.

«Ο Βάσος Γεώργας υπήρξε δημιουργός με πολυσχιδή πορεία στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού». αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΕΣ. «Από την πρώτη, πειραματική μικρού μήκους ταινία του το 1986, «Αύριο» ως το ντοκιμαντέρ «Το Σινεμά Γυμνό » (στο οποίο ο υπογράφων του ανά χείρας κειμένου συμμετέχει) άφησε το διακριτό του στίγμα στο ελληνικό σινεμά, αλλά και στην τηλεόραση.»

Στη δεκαετία του 1980 το κινηματογραφικό περιοδικό CINE 7 υπήρξε δικό του παιδί, ενώ αργότερα ήταν δημιουργός πολιτιστικού site, του βιβλιοπωλείου Bibliothèque των Εξαρχείων και δικών του εκδόσεων (Τηλέγραφος)»

Ο Γεώργας υπήρξε στενός φίλος του Μίνου Βολανάκη και δημιούργησε το Σωματείο Φίλων “Μίνως Βολανάκης”, όπου διετέλεσε πρόεδρος. «Ο Γεώργας στήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διεκδικήσεις των σκηνοθετών, ενώ ήταν πάντα δίπλα στους νέους δημιουργούς» καταλήγει η ΕΕΣ. «Η καλλιτεχνική του προσωπικότητα, ολοζώντανη και οικεία σε όλους μας, θα μας μείνει αξέχαστη και τον αποχαιρετάμε με απέραντη αγάπη οι φίλοι και συνάδελφοί του.»