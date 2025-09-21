Με αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Πάφο θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στη λεωφόρο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν μαζί για πρώτη φορά οι Νασιμέντο, Σιπιόνι και Μουζακίτης ενώ ο Καμπελά ξεκινά βασικός αντί του Ποντένσε.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Γιαζιτζί και Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σβιντέρσκι.