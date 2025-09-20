Ρητορική μίσους. Μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις συχνά χωράμε κάθε έκφραση που προωθεί διακρίσεις, μίσος ή ακόμα και βία εναντίον ατόμων λόγω κάποιου γνωρίσματός τους.

«Μετά τον εκφοβισμό για το σχήμα του σώματός μου, ανέπτυξα μια διατροφική διαταραχή που κατέληξε σε αναιμία και νοσηλεία»

Το body shaming – ο χλευασμός και η ταπείνωση κάποιου για την εμφάνισή του – αποτελεί μια ύπουλη μορφή ρητορικής μίσους. Πρόκειται για λεκτική βία που εκτυλίσσεται στον ψηφιακό χώρο, συχνά υπό καθεστώς ανωνυμίας, και έχει πραγματικές συνέπειες.

Όπως τονίζει και το κέντρο Διοτίμα, οργάνωση που εξειδικεύεται σε ζητήματα φύλου και ισότητας, «η λεκτική βία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχολογική κακοποίηση και προκαλεί πόνο και ψυχική οδύνη στα θύματα».

Στα κοινωνικά δίκτυα, το έδαφος είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για την ταχεία και μαζική διάδοση μισαλλόδοξων σχολίων. Οι ίδιες οι πλατφόρμες, βάσει του σχεδιασμού τους, ενισχύουν περιεχόμενο που πυροδοτεί τη συμμετοχή (engagement) των χρηστών – κάτι που δυστυχώς σημαίνει ότι συχνά προωθείται το τοξικό και υβριστικό περιεχόμενο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει παρομοιάσει τη ρητορική μίσους με «δηλητήριο στο πηγάδι της κοινωνίας, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για βία και θηριωδίες στα σκοτεινότερα κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας».

Μάλιστα, ο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι το διαδικτυακό μίσος έχει μετατραπεί σε κυρίαρχο μέσο διάδοσης διχαστικών αφηγήσεων παγκοσμίως.

Σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά του ψηφιακού κόσμου εντάσσεται και το body shaming, ένα φαινόμενο διαδεδομένο που συχνά παραβλέπουμε.

Η έρευνα The Elephant Talk πραγματοποίησε μια συμμετοχική καταγραφή εμπειριών body shaming, συγκεντρώνοντας στοιχεία από 706 νέους 15-30 ετών σε 7 χώρες. Αυτή η μελέτη μιλά ανοιχτά για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» που συχνά παραβλέπουμε.

Τα ευρήματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά. Το διαδικτυακό body shaming είναι ένα κοινό βίωμα, ένα αόρατο πρόβλημα, ένα έμφυλο ζήτημα με σοβαρό αντίκτυπο που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε.

Ένα γνωστό αλλά υποτιμημένο φαινόμενο

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το body shaming έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητα του διαδικτύου. Περίπου 3 στα 4 άτομα (73%) δήλωσαν ότι έχουν γίνει μάρτυρες κοροϊδευτικών ή υβριστικών σχολίων για την εμφάνιση κάποιου στο διαδίκτυο, ενώ σχεδόν 1 στους 5 (19%) έχει υπάρξει προσωπικά στόχος τέτοιων σχολίων.

Αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται και σε ακαδημαϊκές μελέτες: σε έρευνα με εφήβα άτομα στην Τσεχία, 1 στα τέσσερα άτομα ανέφερε ότι έχει βιώσει διαδικτυακό body shaming, ποσοστό καθόλου αμελητέο.

Κι όμως, παρά την έκτασή του, το φαινόμενο συχνά δεν παίρνει τη σοβαρότητα που του αναλογεί. Ο διαδικτυακός διασυρμός για την εμφάνιση συχνά αγνοείται ή κανονικοποιείται με το να θεωρείται απλώς «καζούρα».

Έρευνες δείχνουν ότι το body shaming αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ανοχή από τα άτομα που το διασπείρουν– πολλά δεν το βλέπουν καν ως εκφοβισμό, παρότι οι συνέπειες στα άτομα-στόχους είναι αρκετά επιβλαβείς. Χαρακτηριστικά, άτομα σε βρετανική μελέτη ανέφεραν πως τα προσβλητικά σχόλια για το βάρος τους από συνομήλικα άτομα θεωρούνται «αστεία» και δεν τα χαρακτηρίζουν ως bullying επειδή δεν είναι «καθημερινά σχόλια» και φαίνονται «μικρά σχόλια».

Πολλές φορές φαίνεται το body shaming να περνά κάτω από τα ραντάρ μας.

Πώς εκδηλώνεται το διαδικτυακό body shaming;

Οι μορφές που παίρνει το body shaming στο διαδίκτυο ποικίλλουν, όμως στον πυρήνα τους βρίσκονται τα σχόλια που επικρίνουν ή κοροϊδεύουν την εμφάνιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Elephant Talk, οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

Σχόλια για την εμφάνιση (π.χ. υποτιμητικές παρατηρήσεις για το σώμα, το βάρος, τα ρούχα κ.λπ.): 73% των συμμετεχόντων έχουν συναντήσει τέτοια σχόλια.

Εικόνες ή memes που χλευάζουν σωματότυπους: 52% έχουν δει να διακινούνται εικόνες στοχεύοντας τα χαρακτηριστικά του σώματος κάποιου.

Συγκρίσεις με το πώς ήταν παλιά το άτομο: 47% έχουν δει σχόλια που βάζουν δίπλα μια προηγούμενη εμφάνιση κάποιου με τη σημερινή, προς χλευασμό.

Συγκρίσεις με άλλους: 45% έχουν παρατηρήσει άτομα να συγκρίνονται μειονεκτικά ως προς την εμφάνισή τους με άλλους.

Προσβλητικά μηνύματα σε ομαδικές συνομιλίες: 25% έχουν δει body shaming να λαμβάνει χώρα σε κλειστές ομαδικές συζητήσεις (π.χ. σε chat φίλων).

Προσβλητικά μηνύματα απευθείας στο άτομο (direct messages): 18% έχουν δει ή λάβει προσωπικά μηνύματα που περιέχουν body shaming.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ψηφιακή δημόσια σφαίρα (σχόλια, αναρτήσεις, memes) είναι γεμάτη με λόγο που στηλιτεύει σώματα, αλλά και οι ιδιωτικές επικοινωνίες δεν μένουν πίσω – ένα σημαντικό μέρος του body shaming λαμβάνει χώρα «πίσω από κλειστές πόρτες».

«Ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

Σχεδόν τα μισά ερωτηθέντα άτομα (47%) δήλωσαν ότι δεν έχουν κάνει ποτέ κανένα από τα προαναφερθέντα πράγματα. Αυτό σημαίνει όμως πως το 53% – πάνω από τα μισά– ομολόγησαν ότι έχουν εμπλακεί σε κάποια μορφή body shaming στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το 16% παραδέχθηκε ότι έχει γράψει επικριτικό σχόλιο για την εμφάνιση κάποιου, ένα 14% ότι έχει κοινοποιήσει εικόνες/memes που χλευάζουν σωματότυπους, το 25% ότι έχει συγκρίνει κάποιον με παλαιότερη φωτογραφία του και ένα 31% ότι τον έχει συγκρίνει δημόσια με άλλους. Επιπλέον, 16% έχουν εμπλακεί σε σχετικά «πειράγματα» σε group chats, ενώ 11% έχουν στείλει απευθείας προσβλητικό μήνυμα σε άτομο για την εμφάνισή του.