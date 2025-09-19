Σε διάψευση της είδησης που ήθελε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ζητά υπέρογκο ποσό για να τραγουδήσει στο πάρτι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ προχώρησε ο Νίκος Ζήσης.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής επεσήμανε ότι ο γνωστός τραγουδιστής ήθελε να τραγουδήσει αφιλοκερδώς. Ωστόσο, εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day στον Alpha, ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ο Νίκος Ζήσης και η ανάρτηση για Αργυρό

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης – ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».