Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη της δημοσιογράφου Τίνας Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day στον Alpha, σύμφωνα με την οποία ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει στον εορτασμό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Όπως μετέφερε η ίδια, οι άνθρωποι της Εθνικής απευθύνθηκαν στον δημοφιλή τραγουδιστή για να φιλοξενήσει την εκδήλωση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, από την πλευρά του Αργυρού ζητήθηκε αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που αφορούσε τόσο την προσωπική του συμμετοχή όσο και τα λειτουργικά κόστη μιας ειδικής prive εμφάνισης.

Το υψηλό ποσό οδήγησε τους υπεύθυνους της Εθνικής σε άλλες λύσεις, με αποτέλεσμα να στραφούν στο Posidonio, το οποίο ο επιχειρηματίας κ. Γιγουρτάκης προσέφερε αφιλοκερδώς, με τον Θοδωρή Φέρρη να αναλαμβάνει τη βραδιά, καλύπτοντας μόνο τα λειτουργικά κόστη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη συνέχεια ο Αργυρός, ή άνθρωποι της ομάδας του, φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου, επιχειρώντας να κλείσει συμφωνία με την Εθνική, αλλά η επιλογή είχε ήδη οριστικοποιηθεί στο Posidonio.

Η αποκάλυψη έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η στάση του τραγουδιστή απέναντι στον εορτασμό μιας αναμφίβολα μοναδικής και μεγάλης επιτυχίας της Εθνικής δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις.