Σε διαθεσιμότητα τέθηκε, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο ένστολος της Πολεμικής Αεροπορίας που κακοποίησε τρεις πρώην συντρόφους του.

Οι γυναίκες έχουν καταθέσει στο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας όσα έχουν υποστεί στα χέρια του, με τα έγγραφα να κάνουν λόγο για υποτροπή του στρατιωτικού και να του καταλογίζουν αρκετά αδικήματα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο MEGA, πρόκειται για γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε πως μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες που έχουν πέσει θύματά του. Μάλιστα, ανέφερε πως είχε δει τη συγγενή του χτυπημένη, με μαυρισμένο μάτι και χτυπημένα χείλη.

Σε άλλη γυναίκα ο ένστολος είχε στείλει μπράβους, της είχε σπάσει το αυτοκίνητο και της είχε βάλει GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε φύλλο πορείας ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.