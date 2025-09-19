Σε δήλωση στήριξης των γονιών των θυμάτων των Τεμπών που επιθυμούν την εκταφή των παιδιών τους προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή και την απεργία πείνας που πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή ο πατέρας του 22χρονου Ντάνιελ Ρούτσι.

Η δήλωσή του:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει: «Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».