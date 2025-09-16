Εκταφή του 22χρονου γιου του Ντένις, που πέθανε στο δυστύχημα των Τεμπών, ζητάει ο πατέρας του Πάνος Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή.

Ο κ. Ρούτσι ζητά από τις Αρχές να τον αφήσουν να προχωρήσει σε εκταφή του παιδιού του, καθώς αμφισβητεί ότι η σακούλα που του έδωσαν είχε μέσα τον γιο του.

«Μου έδωσαν μία σακούλα κλειστή, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει μέσα και μετά από αυτό μου έδωσαν ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω. Αμφιβάλλω τι υπάρχει μέσα και από τη στιγμή που δεν μας δίνουν την άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά», είπε στο MEGA.

«Είπαν πως δεν δίνουν άδεια γιατί η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Αν είναι το παιδί μου μέσα, πιστεύω ότι θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε τόσα χρόνια, ότι το παιδί μου κάηκε από εύφλεκτα υλικά. Μπορεί μέσα να υπάρχουν άλλα μέλη, άλλο DNA» πρόσθεσε.

Ο κ. Ρούτσι είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο σημείο, μέχρι να πάρει την άδεια να κάνει την εκταφή του παιδιού του.