Ολοκληρώθηκε χθες, βράδυ Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου 2025, η μεσαίας κλίμακας στρατιωτική άσκηση ετοιμότητας που διατάχθηκε αιφνιδιαστικά από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Στην στρατιωτική άσκηση συμμετείχαν και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Σκοπός της άσκησης είναι να επιδειχθεί αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής, στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας «η τελική φάση της εν λόγω άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδος, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά».