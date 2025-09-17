Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλο το Αιγαίο. Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, στην άσκηση συμμετέχουν και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Σκοπός της άσκησης είναι να επιδειχθεί αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής, στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».