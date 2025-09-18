Κινούμενος μεταξύ πλημμυρών και ξηρασίας, ο κύκλος του νερού «διαταράσσεται ολοένα και περισσότερο και γίνεται ακραίος». Αυτό τόνισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ και επισήμανε ότι υπάρχουν καταιγιστικές επιπτώσεις για τις κοινωνίες.

Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μόνο το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών παγκοσμίως εμφάνισαν «κανονικές» τιμές. Την ίδια ώρα σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν παγετώνες καταγράφηκαν απώλειες λόγω τήξης.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν πολλές περιοχές του πλανήτη μεταξύ τους. Η λεκάνη του Αμαζονίου και άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής καθώς και η νότια Αφρική επλήγησαν από σοβαρή ξηρασία. Αντίθετα, οι συνθήκες ήταν πιο υγρές από το κανονικό σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, σε τμήματα της Αφρικής, της Ασίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

«Οι υδάτινοι πόροι του πλανήτη υφίστανται αυξανόμενη πίεση και παράλληλα η ενίσχυση της έντασης των ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το νερό έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ζωές και τα μέσα διαβίωσης», δήλωσε η γενική γραμματέας του WMO Σελέστ Σάουλο.

Η απώλεια του νερού από τους παγετώνες

Το 2024 ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά κατά την οποία οι επιστήμονες κατέγραψαν εκτεταμένη απώλεια πάγου. «Συνολικά χάθηκαν 450 γιγατόνοι. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου 7 χιλιομέτρων ύψους, 7 χιλιομέτρων πλάτους και 7 χιλιομέτρων μήκους, ή αρκετό νερό για να γεμίσουν 180 εκατ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων», επεσήμανε ο WMO.

Την ίδια ώρα το νερό από τους παγετώνες που λιώνουν πρόσθεσε μέσα σε μία χρονιά περίπου 1,2 χιλιοστά στη στάθμη της θάλασσας. Αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε παράκτιες περιοχές.

Η τροπική Αφρική υπέφερε από εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις το 2024. Από αυτές προκλήθηκαν περίπου 2.500 θάνατοι και εκτοπίστηκαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι.

Επιπρόσθετα, η Ευρώπη αντιμετώπισε τις πιο σοβαρές πλημμύρες από το 2013. Η Ασία και η περιοχή του Ειρηνικού επλήγησαν από ρεκόρ βροχοπτώσεων και τροπικούς κυκλώνες.

Τα τελευταία έξι χρόνια μόνο περίπου το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών είδαν κανονικές συνθήκες ροής σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Τα άλλα δύο τρίτα είχαν πάρα πολύ ή πολύ λίγο νερό, υπογραμμίζοντας «έναν ολοένα και πιο διαταραγμένο υδρολογικό κύκλο».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε νερό για τουλάχιστον για ένα μήνα τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια έως το 2050.