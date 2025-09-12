Πιο έντονο από ποτέ είναι το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Αττική. Το ΜΕΤΕΟ ενεργοποίησε το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου και η έρευνά του αποκαλύπτει το μέγεθός του.

Βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης. Σύμφωνα με την τελευταία από αυτές η λειψυδρία έχει μικρύνει αισθητά την έκταση της λίμνης σε ένα χρόνο.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρήθηκε η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014. Η τωρινή έκταση είναι περίπου 8.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν 11.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή των τελευταίων δέκα ετών ήταν 15.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Μεγάλη μείωση σε βροχές και χιονοπτώσεις

Όσον αφορά τα αποθέματα του ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου, η μείωση σε αυτά συμπίπτει με τη συρρίκνωση της επιφάνειας: -42%. Τον Σεπτέμβριο του 2024 , σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατομμύρια κυβικά νερού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, 193 εκατομμύρια κυβικά νερού.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω γράφημα όλη τη χρονιά η βροχόπτωση στην περιοχή ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Η ομάδα του ΜΕΤΕΟ λαμβάνει στοιχεία μέσα από τις μετρήσεις από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.

Τέλος, το Παρατηρητήριο παρουσιάζει την πορεία της χιονοκάλυψης στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου και τη σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2005-2024. Η έκταση της χιονοκάλυψης στα βουνά της περιοχής τον χειμώνα του 2025 ήταν κατά 20% μειωμένη σε σχέση με τον μέσο όρο 2005-2024.