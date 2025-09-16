Σε δύο υψηλού συμβολισμού εκλογές προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης 16/9 η Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Πρόκειται για τους νέους Μητροπολίτες Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ και Κορυτσάς κ. Αναστασίου.

Όπως αναφέρουν γνώστες των εκκλησιαστικών δεδομένων ο νέος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιωάννης, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και της κληρικολαικής συνέλευσης σεβάστηκαν απόλυτα τα δεδομένα. Κατ΄ αρχήν και οι δύο αρχιερείς έχουν διατελέσει συνεργάτες του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου.

Στο Αργυρόκαστρο όπου η ελληνική μειονότητα αποτελεί την πλειονότητα των Ορθοδόξων εκλέχθηκε ο κ. Ναθαναήλ Στεργίου ο οποίος γεννήθηκε το 1957 στον ταξιάρχη Τρικάλων. Μοναχός της Μονής Μεγίστης Λαύρας βρέθηκε στο Αργυρόκαστρο αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος και υπήρξε συνοδοιπόρος του Αρχιεπισκόπου από το 1991 στην προσπάθεια ανασύστασης του της μαρτυρικής Εκκλησίας της Αλβανίας.

Ταυτόχρονα η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην εκλογή και του διαδόχου του κ. Ιωάννη στην Μητρόπολη Κορυτσάς όπου εκλέχθηκε ο κ. Αναστάσιος κατά κόσμον Μαμάι μέχρι σήμερα Επίσκοπος Κρούγιας. Ο κ. Ιωάννης επέλεξε και στήριξε για διάδοχο του τον τελευταίο Επίσκοπο που χειροτόνησε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας λίγο πριν ασθενήσει και διακομισθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και άφησε την τελευταία του πνοή…

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές αρχιερέων στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας πραγματοποιούνται αφού συγκληθεί κληρικο-λαική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι λαϊκοί άνδρες και γυναίκες και κληρικοί από όλες τις μητροπολιτικές περιφέρειες Μητροπόλεις καθώς και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου όπου και καταρτίζεται το τριπρόσωπο.

Στην συνέχεια και με βάση το τριπρόσωπο γίνεται η εκλογή των νέων αρχιερέων…

Αυτοί είναι οι δύο νέοι Μητροπολίτες

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας συνήλθε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την προεδρία της Αυτού Μακαριότητος Αρχιεπίσκοπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ. Ιωάννου και προχώρησε στην εκλογή τους.

Οι δύο Μητροπολίτες εξελέγησαν παμψηφεί.

– Ως Μητροπολίτης Αργυροκάστρου εξελέγη από την Ι.Σ. της Εκκλησίας της Αλβανίας, ο μέχρι τούδε Μητροπολίτης Αμαντίας, κ. Ναθαναήλ.

– Ως Μητροπολίτης Κορυτσάς εξελέγη ο μέχρι τούδε Επίσκοπο Κρούγιας, κ. Αναστάσιος.

Οι ενθρονίσεις των νέων Μητροπολιτών

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου θα τελεσθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, στο Αργυρόκαστρο.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου θα τελεσθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, στην Κορυτσά.

Ποιοι είναι οι δύο νέοι Μητροπολίτες

Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ (Στέργιου)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, κ. Ναθαναήλ (Στέργιου), γεννήθηκε στον Ταξιάρχη Τρικάλων, το έτος 1957. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μέση σχολή “Αθωνιάδα” στο Άγιον Όρος (1978) και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982).

Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους (1979), χειροτονήθηκε διάκονος (1982) και πρεσβύτερος (1987) από τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Ροδοστόλου, κ. Χρυσόστομο.

Από το 1991 έως το 2012, διακόνησε ως εφημέριος, πνευματικός πατέρας και ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου, καθώς και ως καθηγητής στο εκκλησιαστικό λύκειο “Τίμιος Σταυρός” στο Αργυρόκαστρο.

Τον Ιανουάριο του 2012 έλαβε τον αρχιερατικό βαθμό της ιεροσύνης από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και επιφορτίστηκε με τη φροντίδα του νεοδμήτου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα. Επίσης, διετέλεσε έως σήμερα Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας.

Στις 7 Απριλίου 2016, η Επισκοπή Αμαντίας ανυψώθηκε σε Μητρόπολη και ο Επίσκοπος Ναθαναήλ ορίστηκε Τιτουλάριος Μητροπολίτης της. Είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Ιδρύματος “Ορθόδοξη Κλινική Ευαγγελισμός”.

Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Αναστάσιος (Μαμάι)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορυτσάς, κ. Αναστάσιος (Μαμάι), γεννήθηκε στην Αυλώνα, το έτος 1979. Σπούδασε στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999), αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο “Ισμαήλ Κεμάλι” της Αυλώνας και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc) (2001-2005). Αργότερα φοίτησε στη Θεολογική Ακαδημία “Ανάσταση του Χριστού” (2017) και στο Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημιακού Κολεγίου LOGOS, όπου έλαβε πτυχίο (BSc) στις Κοινωνικές Θεολογικές Σπουδές και Θρησκευτικές Επιστήμες (2023).

Τα έτη 2005-2009 κατείχε σημαντικές θέσεις στην Ιταλο-Αλβανική Τράπεζα και από το 2009 έως το 2017 είχε διευθυντικές θέσεις στην Union Bank. Από το 2006 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Κληρικολαϊκού Συμβουλίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας και στενός συνεργάτης του αειμνήστου Μητροπολίτου Βερατίου, Αυλώνας και Κανίνων, κ. Ιγνατίου.

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 22 Ιανουαρίου 2018 από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στις 20 Οκτωβρίου 2019 και έλαβε τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου στις 9 Αυγούστου 2020.

Από το 2017 έως σήμερα συμβάλλει στη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας της Αλβανίας. Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος “LOGOS”, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Ορθόδοξη Κλινική Ευαγγελισμός”. Επίσης, είναι σύμβουλος στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα “Πνοή Αγάπης” και από τις 3 Δεκεμβρίου υπηρετεί ως Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Τιράνων και Δυρραχίου. Εκτός από τη μητρική του γλώσσα, ομιλεί ελληνικά και ιταλικά.