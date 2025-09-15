Δεύτερη σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) στον Θερμαϊκό Κόλπο κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λιμενική αρχή ενημερώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα για σορό άντρα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Το πτώμα εντοπίστηκε στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άνδρα 20-25 ετών, ύψους 1,70 μ. Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Νωρίτερα το πρωί, οι αρχές εντόπισαν μία σορό στον κόλπο του Θερμαϊκού. Πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό.

Στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.