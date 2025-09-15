Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε από σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του.

Ο 22χρονος Ντένις ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ενώ ο κ. Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή του παιδιού τους, αίτημα που απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκεί όπου είναι χαραγμένο το όνομα του παιδιού του, δηλώνοντας πως «δεν πάει άλλο».

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ρωτώντας «Η Ελλάδα ακούει;;;;».

«Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!», αναφέρει στην ανάρτησή της.

«Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!! Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!», συνεχίζει.

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας και δίψας του Πάνου Ρούτσι, η Μαρία Καρυστιανού τονίζει: «Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας; Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: