Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Πλακιάς.

Ο κ. Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έχασε τις δίδυμες κόρες του και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, προσήλθε σήμερα στο Εφετείο της Αθήνας όπου διεξάγεται η ανάκριση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κ. Πλακιάς περνούσε την πόρτα του Εφετείου ώστε να μεταβεί στο γραφείο της ανακρίτριας και να αρχίσει την κατάθεσή του, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι, τον πλησίασε και τον αγκάλιασε. Όπως μάλιστα είπε στον κ. Πλακιά ο συγκεκριμένος άνδρας, αυτό του το ζήτησε ο φίλος του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει.

Υπενθυμίζεται ότι υποστήριξης της κατηγορίας έχουν καταθέσει περισσότερες από 7 οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στο έγκλημα στα Τέμπη.

Στο Εφετείο βρέθηκε για κατάθεση και ο αδερφός του, Δημήτρης Πλακιάς, που επίσης έχασε την κόρη του στα Τέμπη.

Η δήλωση Πλακιά

«Ήρθαμε στην ανακρίτρια για το θέμα του μπαζώματος και την κατηγορία που εκκρεμεί εις βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου, η οποία, όπως βλέπετε και εσείς, είναι για παράβαση καθήκοντος.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος μπάζωσε τα παιδιά μας, ο άνθρωπος ο οποίος πέταξε τα υπολείμματα των παιδιών μας 13 χιλιόμετρα μακριά, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

Ήρθαμε να δει η ανακρίτρια τι ζημιά έχει προκαλέσει σε αυτές τις οικογένειες, να δει τα μάτια τα δικά μας, να δει τα μάτια των συζύγων μας και να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής που έχει δημιουργήσει.

Ο συγκεκριμένος ήταν ο ενορχηστρωτής του λεγόμενου “ξεμπαζώματος” και μπαζώματος. Ήταν ο ανώτερος σε πολιτικό επίπεδο και επιτέλους πρέπει να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να ακούγεται για τον κύριο Τριαντόπουλο και η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται είναι κακούργημα.

[…]

Έχουμε δώσει έναν όρκο απέναντι στα παιδιά μας, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη δικαίωση των ψυχών τους. Το έχω πει εκατό φορές, ότι δικαίωση θα ήταν να πάω σπίτι και να δω τα παιδιά μου. Μετά από τρία χρόνια είμαστε σε αυτό το στάδιο, που πλέον συνειδητοποιούμε ότι δεν θα τα ξαναδούμε τα παιδιά μας, αλλά υπάρχει και το ηθικό. Το ηθικό είναι η απόδοση δικαιοσύνης.

Δεν θα σταματήσουμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να καταφέρουμε πολλά, μπορεί και λίγα.

Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δικογραφία είναι σπασμένη σε τρία κομμάτια. Είναι πάρα πολύς κόσμος ο οποίος δεν το γνωρίζει. Η δίκη των πολιτικών προσώπων και ιδίως η δικογραφία του μπαζώματος είναι στην Αθήνα, είναι εδώ, στο Εφετείο.

Δηλαδή εγώ, σε μια δίκη στη Λάρισα για να πάω να δικάσω τον Σταθμάρχη και τον επόπτη, δεν θα παραβρεθώ. Θα είμαι εδώ, μέχρι να βαρεθείτε εσείς να βλέπετε εμένα και εγώ εσάς. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Το έχω πει από την αρχή και το ξαναλέω. Δεν θα σταματήσω και θα προσπαθήσω να καταφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ»