Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι δικαστικές διαδικασίες για την έναρξη της δίκης σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ήδη ο εισαγγελέας εφετών Λάμπρος Τσόγκας διαβίβασε τη δικογραφία, όπως ορίζεται, σε πρόεδρο εφετών.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, σε μία πρόταση που αριθμεί 996 σελίδες, αναφέρεται στις κατηγορίες, οι περισσότερες σε βαθμό κακουργήματος, για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 πολίτες, από τους οποίους οι περισσότεροι νέα παιδιά. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην πρόταση είναι, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονίες από πρόθεση, συνέργειες σε αυτή τη βαριά κατηγορία, και διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος.

Το κατηγορητήριο

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται, επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, με ενδεχόμενο δόλο και με επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών πράξεις, σωματικές βλάβες μεγάλου αριθμού ανθρώπων και σημαντικές βλάβες στις σιδηροδρομικές υποδομές, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μεγάλου αριθμού πολιτών, παραβάσεις καθήκοντος και άλλες.

Μετά τη διαβίβαση της εισαγγελικής πρότασης σε πρόεδρο εφετών που θα εξετάσει και θα αξιολογήσει το σύνολο της δικογραφίας, η οποία αριθμεί περί τις 60 χιλιάδες σελίδες, θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός της δίκης. Έτσι, όπως εξελίσσονται οι δικαστικές διαδικασίες, η δίκη για τους υπεύθυνους του δυστυχήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία.

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο, αν δεν αλλάξει κάτι από την αξιολόγηση του προέδρου εφετών, θα καθίσουν ως υπεύθυνοι, εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, και άλλοι που με εγκληματικές παραλείψεις συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα, καθώς κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές δεν είχαν ολοκληρωθεί και βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσαν.

Άλλωστε και στην πρόταση του ο εισαγγελέας εφετών Λάμπρος Τσόγκας, ο οποίος λεπτομερώς αναφέρεται στις κατηγορίες και το ανακριτικό υλικό, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Συμπερασματικά, η πιο πάνω περιγραφείσα συμπεριφορά τους με τις επιμέρους αναλυτικά αναφερόμενες πράξεις, λειτούργησε ως επικίνδυνη επέμβαση στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αφού έτσι, μέχρι τις 28-2-2023 δε λειτουργούσαν τα συστήματα ασφάλειας, τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης και αυτόματης ακινητοποίησης των τρένων (ETCS-1), σε περίπτωση αντίρροπης κίνησής τους, οπότε επήλθε η κατωτέρω περιγραφόμενη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, από τη διατάραξη στην ασφάλεια της κυκλοφορίας τους, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, όπως αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω, ενώ επήλθαν και τα περαιτέρω βαρύτατα αποτελέσματα, που επίσης περιγράφονται πιο κάτω».