Ιδρυτής του γνωστού καταφυγίου αδέσποτων ζώων «Takis Shelter« στην Κρήτη, ο Τάκης Προεστάκης και η δραματική, αλλά ελπιδοφόρα ιστορία του, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «Τάκης», το οποίο θα είναι η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26. Το ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Ρουμπής, σε δημιουργική επιμέλεια της Ελένης Αλαφούζου και της Άννας Ποδάρα, θα κάνει την αθηναϊκή πρεμιέρα του την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο «Άνεσις», παρουσία των συντελεστών, ενώ οι προβολές του θα συνεχιστούν στον κινηματογράφο Δαναό στις 19, 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Ως γνωστόν, εδώ και χρόνια η αίθουσα Δαναός, στη Λεωφ. Κηφισίας και Πανόρμου, είναι η βάση επικοινωνίας του Cine Doc με το κοινό.

Πριν από μερικά χρόνια, αφού πούλησε το νυχτερινό κέντρο του στην Ιεράπετρα, ο Τάκης Προεστάκης αποφάσισε να αναλάβει δράση για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Όλα ξεκίνησαν από την στιγμή που έσωσε κάποια παρατημένα σκυλιά σε έναν σκουπιδότοπο. Αναλαμβάνοντας την περίθαλψή τους, ο Προεστάκης «εθίστηκε» σε αυτό το καθήκον. Συνεπώς, σταδιακά, άρχισε να αναλαμβάνει την περίθαλψη όλο και περισσότερων αδέσποτων ζώων, σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει την τοπική κοινότητα.

Ήρθε αντιμέτωπος με προκλήσεις, αλλά έμεινε πιστός στο όραμά του: να γίνει σύμβολο ελπίδας για τους φιλόζωους όλου του κόσμου.

Και τα κατάφερε. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους, ο Προεστάκης έχει πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, το «Takis Shelter», το οποίο επισκέπτονται καθημερινά άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη.

Μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί περίπου 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό.

Μετά την παρουσίασή του στο Los Angeles Greek Film Festival, η ταινία του Μ. Ρουμπή αναμένεται να βρει σιγά – σιγά απήχηση και στην Ελλάδα, καθώς οι προβολές της πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς όπως οι Zero Stray Pawject, Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, Cat Cafe Athens, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ,, με τους οποίους θα ακολουθήσουν Q & A μετά τις προβολές.

Μάλιστα, ειδικά για την πρεμιέρα της ταινίας, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο θερινό σινεμά Άνεσις», οι διοργανωτές προσκαλούν τους θεατές να έρθουν στην προβολή με τα σκυλάκια τους, για τα οποία θα υπάρχει διαθέσιμο παγωτό κέρασμα, χορηγία του Maraboo Ice Cream!

Όμορφη κίνηση!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ «ΤΑΚΗΣ»

ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, Θερινός Κινηματογράφος ΑΝΕΣΙΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 14, Αθήνα

Ώρα προσέλευσης: 19.15 | Ώρα έναρξης: 20.00

Προπώληση εδώ

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές της ταινίας.

ΑΘΗΝΑ – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Προπώληση εδώ

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Σταματίνα Σταματάκου, Διευθύντρια της Ακαδημίας του Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy).

ΑΘΗΝΑ – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Σπύρο Χρυσανθόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

ΑΘΗΝΑ – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Μαριλένα Παπαγιαννοπούλου, πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, την Ίριδα Ρούσση, μέλος της ομάδας της ΖΕΗ και τη Ναταλί Σελληνίδου, ιδρύτρια του Cat Cafe Athens.

ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Δρ. Αντουάν Ραϊμόντ-Στέφα, Ψυχολόγο σκύλων.

ΒΟΛΟΣ – Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, Κινηματοθέατρο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

Διεύθυνση: Κουμουνδούρου με Ιάσονος, Βόλος 38221

Ώρα έναρξης: 20.00

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με εκπροσώπους του Φιλοζωικού Σωματείου Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ και του Φιλοζωικού Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ.