Έσπασε την κατάρα των 16 χρόνων η Εθνική και κέρδισε την Φινλανδία με 92-89 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης αφιέρωσε αυτή την διάκριση σε όλους τους Έλληνες. Ο Βασίλης Σπανούλης μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου αρχικά τόνισε: «Ελλάδα αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί».

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά».

Τέλος, ο Βασίλης Σπανούλης είπε: «Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο Πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».