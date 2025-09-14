Μια ξεχωριστή εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους θα φιλοξενήσει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (13:00–14:00), στη σκηνή «Αντιγόνη Μεταξά – Κροντηρά», η Δανάη Μπεζαντάκου παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο γνώσεων «Προς θάλασσα μεριά…», προσκαλώντας τους μικρούς αναγνώστες σε ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της ναυτιλίας.

Η εκδήλωση υπόσχεται να ταξιδέψει τους μικρούς αναγνώστες στον κόσμο της ναυτιλίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται γέφυρα που ενώνει ηπείρους και φαντασίες. Με οδηγούς τον κάπτεν Τζιμ και τη ναυπηγό Δανάη, το βιβλίο ανοίγει προοπτικές για έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας μας, φωτίζοντας με τρόπο δημιουργικό τη σημασία της ναυτιλίας.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο παιδί, με κεντρικό θέμα «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο». Το «Προς θάλασσα μεριά…» έρχεται να συνομιλήσει άμεσα με αυτόν τον άξονα, καθώς από τον Σεπτέμβριο η ναυτιλία εισάγεται για πρώτη φορά στα σχολεία ως μάθημα επιλογής στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Η συγγραφέας θα βρίσκεται στο περίπτερο των Εκδόσεων Διόπτρα πριν και μετά την παρουσίαση για (12:00-13:00 & 14:00-15:00) να υπογράψει αντίτυπα και να συναντήσει αναγνώστες, μικρούς και μεγάλους. Μια ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τη δημιουργό και να μοιραστούν μαζί της το ταξίδι της γραφής.

Το Φεστιβάλ Βιβλίου, ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ζωντανεύει τα αθηναϊκά βράδια του Σεπτεμβρίου, λειτουργεί Δευτέρα–Πέμπτη 18:00–22:30, Παρασκευή–Σάββατο 18:00–23:00 και Κυριακή 10:30–15:00 & 18:00–22:30.