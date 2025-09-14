5 το πρωί ΔΕΘ Edition: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η προοπτική διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ
Η πρώτη φορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνδυάστηκε με το ξεκάθαρο αίτημα για εκλογές και την πεποίθηση πως ο ίδιος είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα με ή χωρίς συμμάχους.
1
Οι ατάκες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
- Τροχονόμος της ακρίβειας η κυβέρνηση: Από το βήμα της ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φοβάται να ελέγξει την αγορά και τα ολιγοπώλια, προτιμώντας να παρατηρεί παρά να επιβάλει κανόνες έτσι ώστε η μείωση του ΦΠΑ να έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή.
- Μην με βάζετε στο ίδιο καλάθι με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα: Υποστηρίζοντας πως «ούτε δίχασα ούτε κορόιδεψα», όπως υπονόησε ότι έχουν κάνει ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Ν. Ανδρουλάκης μίλησε για εντελώς διαφορετικές πολιτικές πορείες θεωρώντας ότι «αν πολλά που έχουν πράξει τα τελευταία χρόνια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος τα είχα κάνει εγώ, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό σύστημα».
- Δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο: Πρώτα θα περιμένει «το αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές» και μετά θα μπει στη διαδικασία να εξετάσει τα ενδεχόμενα συγκυβέρνησης ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, προτιμώντας να μην προβεί σε προβλέψεις αποτελεσμάτων.
- Ας βάλουμε επιτέλους μυαλό: Χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «ταραξία του διεθνούς δικαίου» ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κάλεσε την Ευρώπη να μην τη χαϊδεύει άλλο, διότι «είδαμε τα χαΐρια μας στο ΝΑΤΟ», και παράλληλα να την αποκλείσει εξ ολοκλήρου από τη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής άμυνας.
- Το ΠαΣοΚ είναι ένα κόμμα: Απέφυγε να συγκρίνει το παρελθόν με το παρόν του κόμματος που ηγείται ο Ν. Ανδρουλάκης, αναγνωρίζοντας μόνο ότι «διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας» και, έχοντας παλέψει πολύ, εφεξής «φιλοδοξούμε να είμαστε το κόμμα που θα κερδίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία».
2
Τι μάθαμε από το διήμερο του Νίκου Ανδρουλάκη
- Είναι έτοιμος να κυβερνήσει: Μιλώντας στη ΔΕΘ για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες προκειμένου να επέλθει η «πολιτική αλλαγή» που έχει ανάγκη η χώρα, να «σταματήσει ο κατήφορος» και να ωφεληθούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι και ισχυροί «που εξυπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση» .
- Ενεργοποιεί το ΠαΣοΚ των 5 προτεραιοτήτων: Γύρω από τους άξονες της δημογραφικής αναγέννησης, της ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, της μείωσης των ανισοτήτων και την αξιοπρεπή εργασία συνδυαστικά με τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου κινείται όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της Χαρ. Τρικούπη, όπως το ανέλυσε βήμα βήμα ο πρόεδρος του κόμματος στην ομιλία του.
- Του αρκεί μία ψήφος παραπάνω: Ο πήχης του ΠαΣοΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι η πρωτιά στην κάλπη, ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα λάβει συνολικά, έτσι ώστε να αποκτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στις συζητήσεις της επόμενης ημέρας.
- Μέτρα με κοστολόγηση: Απαρνήθηκε τα «λεφτόδεντρα» που του καταλόγισε η κυβέρνηση ο Ν. Ανδρουλάκης και απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βήματος, υποστήριξε πως πρόκειται για μια «ολιστική προσέγγιση» που έχει υπολογιστεί και θέτει πάνω απ’ όλα συγκεκριμένες «κοινωνικές προτεραιότητες».
- Όχι στη Νέα Δημοκρατία, ναι σε όσους συμφωνούν: Απέκλεισε ξανά οποιοδήποτε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, καθώς «η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της» και την υποχώρησή της στην αντιπολίτευση. Μόνο σ’ αυτή την περίπτωση θα εξυπηρετηθεί, κατά τον ίδιο, το σχέδιο της «πολιτικής αλλαγής». Αντιθέτως είναι καλοδεχούμενος όποιος αποδέχεται το πρόγραμμα της Χαρ. Τρικούπη και συναινεί με τις στοχεύσεις της.
- Αποδεκτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όχι τα κολέγια: Με το δημόσιο πανεπιστήμιο να παραμένει «πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» πρωτοστατώντας στην έρευνα, ο αρχηγός του ΠαΣοΚ δεν απέρριψε την ένταξη λίγων και καλών μη κρατικών ιδρυμάτων στον σκελετό της ελληνικής Παιδείας έτσι ώστε να υπάρχουν επιλογές για όλους. Αρκεί να μην είναι σαν αυτά των πολυκατοικιών που ενέκρινε η κυβέρνηση.
3
Η άποψη των αρθρογράφων του Βήματος
- Αλλάζει και το ΠαΣοΚ: Το αίτημα για πολιτική αλλαγή αναβαπτίστηκε και πλέον το ΠαΣοΚ κάνει λόγο ανοιχτά για εκλογές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει έτοιμος να συγκρουστεί με όλα τα συμφέροντα. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και το ΠαΣοΚ, καθώς αυτό ήταν κάτι που ζητούσαν όλες οι φυλές του κόμματος που το Σάββατο βρέθηκαν στο Βελλίδειο και χειροκρότησαν την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη – Παναγιώτης Φωτεινός
- Αρνητική ηγεμονία: Όταν η ΝΔ δείχνει να διατηρεί τα ποσοστά της επειδή απέναντι δεν υπάρχει κάτι πειστικό, αυτό δεν είναι θετική ηγεμονία. Είναι αρνητική. Η αρνητική ηγεμονία είναι πιο επικίνδυνη από την καθαρή ήττα. Γιατί η ήττα μπορεί να σε αναγκάσει να αλλάξεις, να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Η αρνητική ηγεμονία, αντίθετα, συντηρεί τη στασιμότητα – Μάνος Μίχαλος
4
Παραπλεύρως
- Απών ο Χάρης Καστανίδης: Δεν πέρασε απαρατήρητο, ούτε έμεινε φυσικά ασχολίαστο, το γεγονός πως ο πρώην υπουργός του ΠαΣοΚ δεν παραβρέθηκε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Θεσσαλονικιός πολιτευτής έχει συγκρουστεί αρκετές στο πρόσφατο παρελθόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη κριτικάροντάς τον για την άσκηση των καθηκόντων του.
- Δεν άφησε τον γάμο: Απών από την ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ στο Βελλίδειο ήταν επίσης ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ωστόσο η δική του απουσία συνδέθηκε με μια προσωπική υποχρέωση που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε το βράδυ του Σαββάτου.
- Ο ήλιος ο πράσινος: Μετά την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε γνωστό μπαρ του Λευκού Πύργου, παρέα με συνεργάτες και φίλους. Η είσοδός του έγινε υπό τους ήχους του ύμνου του ΠαΣοΚ. Κάθισε πάντως λίγο, καθώς ήθελε να ξεκουραστεί ύστερα από μια πολύ γεμάτη ημέρα, και να προετοιμάσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής. Άλλοι, αντιθέτως, συνέχισαν τη βραδιά τους στα Λαδάδικα περπατώντας στα υπέροχα πλακόστρωτα.
5
Τι ακολουθεί μετά τη ΔΕΘ
- Μετρούν δυνάμεις: Κόμματα και αρχηγοί θα ενημερωθούν επί της ουσίας πλέον για τον αντίκτυπο των όσων είπαν από το βήμα της ΔΕΘ. Ένα πρώτο δείγμα υπάρχει ήδη αποτυπωμένο σε αριθμούς και ποσοστά, ωστόσο μια σειρά από νέες και πιο ολοκληρωμένες δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας ως το τέλος του μηνός θα συμπληρώσουν το παζλ των εντυπώσεων και των συμπερασμάτων.
- Ώρα Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πολιτική αντιπαράθεση θα μεταφερθεί εκ νέου στη Βουλή με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας από αύριο το πρωί (15/9). Στις τρεις συνεδριάσεις ανά εβδομάδα τα 31 μέλη όλων των ΚΟ θα επιχειρήσουν να ερευνήσουν τη λειτουργία του Οργανισμού από τη σύστασή του ως και σήμερα. Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί στους τρεις μήνες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασης ανάλογα με την τροπή. Θα ακολουθήσει το πόρισμα.
- Πεδίο αντιπαράθεσης το εργασιακό νομοσχέδιο: Αντιστοίχως υψηλοί θα είναι οι τόνοι της συζήτησης για τις μεταβολές που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως προσκάλεσε σε διάλογο τις άλλες ΚΟ, αλλά με την αντιπολίτευση να διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως η σύγκρουση μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται σφοδρή.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.