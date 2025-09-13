Μια πολιτική συνθήκη που συνεχίζει να χτυπά καμπανάκια προς το Μέγαρο Μαξίμου – και προς την αντιπολίτευση που ακόμα αναζητεί έναν κάποιο βηματισμό- περιγράφουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της RealPolls για το Protagon.

Η έρευνα διεξήχθη το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε δείγμα 1.820 ατόμων.

Ως προς το κυβερνών κόμμα, υπάρχουν ενδείξεις μονιμοποίησης του δημοσκοπικού «τραύματος», τόσο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της γενικότερης δυσφορίας που εντείνεται και από την αναμενόμενη κόπωση του εκλογικού σώματος ύστερα από έξι και πλέον πια χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ.

Στην πρόθεση ψήφου (Πίνακας Ι) η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 23,8%, καταγράφοντας μια οριακή άνοδο από το 23,7% της μέτρησης του Ιουλίου.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (Πίνακας ΙΙ) βρέθηκε στο 27,9%, υποχωρώντας κατά 1,5% από το 29,4% της προηγούμενης έρευνας. Από την άλλη, το ΠαΣοΚ, δεύτερο κόμμα καθαρά, υποχωρεί μεν οριακά στο 9,7% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8%), αλλά ανεβαίνει στο 13,8% (από 12,5% τον Ιούλιο) στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Αυτή η προφανής και παράξενη δυσαναλογία αποδίδεται σε ένα γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο την κυβερνητική παράταξη: από τη μεγάλη δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου, που αυξήθηκε μάλιστα στο 23,1% (από 20,4% τον Ιούλιο), έχουν λιγοστέψει εκείνοι που δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΝΔ, ενώ, αν και αναποφάσιστοι, μια κρίσιμη μάζα ερωτηθέντων εμφανίζονται πιο δεκτικοί σε κάποιο άλλο κόμμα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 23,8%, ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 9,7% και έπονται η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ (5,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,7%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (σε άνοδο 5,6%). Η Φωνή της Λογικής μετρήθηκε στο 3,8%, ενώ το ΜέΡΑ25 βρέθηκε στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, στο 2,9%.

Το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη υποχώρησε στο 1,6%, κάτω από τη Νέα Αριστερά που σημείωσε άνοδο και για πρώτη φορά μετρήθηκε στο 2%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρέθηκε στο 27,9%, δηλαδή κάτω και από την επίδοσή της στις ευρωεκλογές. Το ΠαΣοΚ καταγράφηκε στο 13,8% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%.

Για πρώτη φορά μετά από καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 7,9% και το ΚΚΕ στην έκτη με 7,6%.

Εντυπωσιακή είναι η εκτίναξη του ΜέΡΑ25 στο 6,3%, με τη Φωνή της Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου να έπεται με 5,3%. Και εδώ η εντυπωσιακή περίπτωση του ΜέΡΑ25 έχει να κάνει με το πόσοι από την αδιευκρίνιστη ψήφο εμφανίζονται δεκτικοί να το ψηφίσουν. Η δε άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς (που βρέθηκε στο 2,5% στην πρόβλεψη) αποδίδεται από αναλυτές εν μέρει στην επικοινωνιακή επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα.

Το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είναι ένα θέμα για το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα (Πίνακας III).

Ενα 12,7% απάντησε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει έναν πολιτικό φορέα με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα 9,1% απάντησε «αρκετά πιθανό». Ενα 64,5% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει.

Πιο απογοητευτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας για τον Αντώνη Σαμαρά (Πίνακας IV). Στη σχετική ερώτηση, μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». Το 72,6% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο κ. Μητσοτάκης το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει αρνητικά (Πίνακας V).

Μολονότι περίπου τέσσερις στα δέκα κρίνουν θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μόνο ένα 22,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αυτά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του. Το 47% δήλωσε ότι τα μέτρα σίγουρα δεν θα βελτιώσουν την καθημερινότητα (Πίνακας VI).

Η οικονομική κατάσταση και η καθημερινότητα φαίνεται πως είναι το μεγάλο ζητούμενο για το επόμενο διάστημα. Χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι ότι στη μέτρηση βρέθηκε ένα 18,2% των πολιτών που δηλώνει ότι το εισόδημά τους δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές του ανάγκες και ένας στους δύο Ελληνες δηλώνει πως με δυσκολία καλύπτει τις βασικές του ανάγκες (Πίνακας VII).

To 63,1% των ερωτηθέντων αδυνατεί να αποταμιεύσει. Σε άλλη ερώτηση το 36,6% δήλωσε πως δεν κατάφερε να πάει διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Παρόλα αυτά στην ερώτηση: «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας;» μόνο το 35,8% θεωρεί ότι σίγουρα ή/μάλλον θα βελτιωθεί, με το 47,1% να θεωρεί ότι η κατάσταση θα μείνει σταθερή ή και θα χειροτερέψει (Πίνακας VIII)