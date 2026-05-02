Χειμώνας στο τέλος της Ανοιξης. Σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι καθόλου υπερβολικό το «ο καιρός τρελάθηκε».

Χειμωνιάτικες εικόνες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί, 2η ημέρα του Μαϊου 2026, στον Παρνασσό, καθώς η ψυχρή εισβολή που επηρέασε τη χώρα έφερε χιονοπτώσεις και τοπική χιονόστρωση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου.

Στον Παρνασσό το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου σημειώθηκε παγετός, με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας στους -3,2 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας: στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Βεύη Φλώρινας ο υδράργυρος έπεσε στους -1,4 βαθμούς, στη Φλώρινα στους -1,2, στο Περιθώρι Νευροκοπίου στους -0,8, ενώ στη δυτική Φλώρινα καταγράφηκαν -0,7 βαθμοί. Στο Πληκάτι Ιωαννίνων η θερμοκρασία έφτασε τους -0,6 βαθμούς και στο Νεοχώρι Χαλκιδικής τους -0,5 βαθμούς Κελσίου.

Χιόνια και στην Ορεινή Κορινθία

Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο, οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.

Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

