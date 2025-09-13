Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν απολύτως ξεκάθαρος μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ για πρώτη φορά ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε εκλογές με στόχο «πολιτική αλλαγή», η οποία «θα βάλει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο».

«Εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, εγώ είμαι έτοιμος», υποστήριξε λίγο πριν κλείσει την ομιλία του ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, έχοντας προηγουμένως αναπτύξει έναν προς έναν τους άξονες του προγράμματος διακυβέρνησης. Ένα πρόγραμμα που αφορά «τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους ισχυρούς που εξυπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση» όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, καταλήγοντας πως «έχω τη δύναμη και τη θέληση να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μια δίκαιη κοινωνία».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό ένα προγραμματικό σχέδιο για το μέλλον. Έναν δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική σε ένα αβέβαιο και πολύ σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον. Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και μπορεί να πετύχει υψηλούς στόχους. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν αλλάξουμε, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γέμισε με αδιέξοδα πλατιά κοινωνικά στρώματα.

Ο λαός μας έκανε σκληρές θυσίες για πάνω από μια δεκαετία με τη λιτότητα. Έκανε υπομονή με την ελπίδα ότι η έξοδος από την κρίση θα σήμαινε μια καλύτερη ζωή, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία.

Μια δικαιότερη κοινωνία με ανοιχτούς και φωτεινούς ορίζοντες. Η ελπίδα του όμως διαψεύστηκε. Αντί για πρόοδο, ζει μια συνεχιζόμενη υποχώρηση:

• Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ.

• Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη.

• Υποχώρηση στα εργασιακά δικαιώματα

• Υποχώρηση στην ποιότητα της λειτουργίας των θεσμών.

«Το ΠαΣοΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους»

Την ίδια ώρα, που η κοινωνία μας γερνά και αντιμετωπίζει μια επώδυνη πραγματικότητα. Το 5% των σχολείων κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας. 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές. Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι η Ελλάδα μιας κυβέρνησης που ήρθε μόνο για την εξουσία. Μια Ελλάδα χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε.

Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ημέτεροι έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο. Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στην ιδιωτική υγεία. Δεν τα λέει μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας.

Γι’ αυτήν τη λεηλασία, ο πρωθυπουργός έχει δικαιολογία. Μας είπε με κυνικότητα ότι «κάποιοι κερδίζουν, την ώρα που άλλοι χάνουν». Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το ΠαΣοΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Τώρα είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής.

Η Ελλάδα δεν αποκλίνει μόνο οικονομικά. Το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι εγκλωβισμένο στον πελατειασμό και βυθισμένο στην αναξιοπιστία. Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο.

Το έκανε εργαλείο εξυπηρέτησης φίλων με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» σκανδάλων και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ για να μην επιτρέψει την έρευνα της δικαιοσύνης. Έφτασε στο σημείο να μετατρέψει κάνοντας την ΕΥΠ έναν προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων

Επιτέθηκε στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Όλα αυτά δείχνουν έναν επικίνδυνο καθεστωτισμό και μια επικίνδυνη αλαζονεία. Για εμάς –και για εμένα προσωπικά– η «ηθική στην Πολιτική» δεν είναι σύνθημα. Δεν είναι ηθικολογία. Είναι διαρκής αγώνας για μια κοινωνία δυνατή, με αυτοπεποίθηση, και μια Πολιτεία που λειτουργεί ως εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Οι 5 προτεραιότητες του ΠαΣοΚ

Γι’ αυτό ο τόπος χρειάζεται μια γενναία αλλαγή – πολιτική, ηθική, αξιακή. Αλλιώς η κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού θα υπονομεύσει ακόμη και την ίδια τη Δημοκρατία.

Όραμά μας είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες, πέντε μεγάλες δεσμεύσεις

● Δημογραφική Αναγέννηση. Στόχος του ΠαΣοΚ η σταθεροποίηση του πληθυσμού και η πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι θα αναζωογονήσουμε τη χώρα, θα διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και θα δώσουμε νέα πνοή στην ανάπτυξη.

● Ανθεκτική, Ανταγωνιστική Οικονομία με ανάκαμψη της Παραγωγικότητας. Στόχος μας: Όλα μετρήσιμα. Η παραγωγικότητα της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από μόλις 56% που είναι σήμερα.

● Άνοδος του βιοτικού επιπέδου. Στόχος μας: να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία από 70% που είναι σήμερα.

● Μείωση των Ανισοτήτων και πρόσβαση όλων στο κοινωνικό κράτος. Στόχος μας: η μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

● Αξιοπρεπής εργασία για όλους – Δικαιότερη Κατανομή του Πλούτου. Στόχος μας: Η αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.

Αυτές οι εθνικές προτεραιότητες, αυτές είναι οι εθνικές δεσμεύσεις της παράταξής μας και όχι λόγια του αέρα. Στόχοι που απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση. Που απαιτούν στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα πράξει την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό.

Δημόσια διοίκηση

Ξεκινάμε τις μεταρρυθμίσεις από το Κράτος: Από ένα κράτος λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας σε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον Στόχος μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες, με σύγχρονα εργαλεία και ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς. Τιμώντας την προσφορά του και την κληρονομιά που άφησε στη χώρα ονομάζουμε το Εθνικό μας Σχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους «Αναστάσιος Πεπονής».

Αναβαθμίζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό και εγγυόμαστε την αξιοκρατία. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε που και πως δαπανάται κάθε ευρώ.

-Δημιουργούμε ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου ακόμη και τους μετακλητούς, ακόμη και τους διοικητές. Θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση. -Αξιοποιούμε περαιτέρω την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στη βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το Νέο ΑΣΕΠ.

– Η μονιμότητα προασπίζει τον δημόσιο λειτουργό να δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν προστατεύει τη διαφθορά -όπως υπονοεί ο κ. Μητσοτάκης- αλλά αντιθέτως εγγυάται τη θεσμική μνήμη, την πολύτιμη εμπειρία, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των αποφάσεων από ισχυρά συμφέροντα. Και σήμερα, με το ισχύον νομικό πλαίσιο ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος χάνει τη θέση του. Ατυχές λοιπόν το παράδειγμα σας, κύριε πρωθυπουργέ, για την πλατεία Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος δεν υπάρχει ούτε στο Βερολίνο ούτε στο Παρίσι, αλλά υπάρχει συνταγματική πρόνοια για μονιμότητα όπως σε όλη την προηγμένη ευρώπη. Γιατί θέλετε να κάνετε την Ελλάδα εξαίρεση

– Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο εισοδηματικά, αλλά γιατί πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

– Μειώνουμε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Εμείς θα το κάνουμε. Με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος. Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Ψηφιοποιούμε πλήρως όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, στο τρίπτυχο: καταγραφή, απλοποίηση και ενοποίηση ώστε να μην δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας. Εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

– Αναβαθμίζουμε τα ΚΕΠ σε υπηρεσία μιας στάσης όλων των υπηρεσιών του κράτους. Τα ενοποιούμε με το «Βοήθεια στο Σπίτι» για να εξυπηρετείται κάθε πολίτης στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας.

– Ιδρύουμε Εποπτική Αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς κανόνες μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

– Διαύγεια και διαφάνεια παντού, κάτι για το οποίο διψά ο ελληνικός λαός. Δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος.

– Υιοθετούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο με περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

– Προχωράμε σε πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων της διοίκησης. Ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

– Νομοθετούμε άμεσα τη δημιουργία από την τοπική αυτοδιοίκηση γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του Αγρότη. Για να κάνουμε τον αγρότη δυνατό και ανταγωνιστικό.

Αυτό το κράτος οραματίζεται στο ΠαΣοΚ. Ένα κράτος αξιοκρατίας, αποκέντρωσης και διαφάνειας. Που είναι δίπλα στον πολίτη σε κάθε του βήμα.

Θεσμοί

Παράλληλα, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τολμηρές αλλαγές για να ξανακερδίσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του ελληνικού έναντι των θεσμών:

– Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή, επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού.

– Εγγυόμαστε τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών καθιερώνοντας την απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους. Θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν και στο πρόγραμμα της ΝΔ, αλλά τρεις φορές που φέραμε τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή μάς είπαν όχι, γιατί δεν θέλουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τη θέλουν παιχνίδι στα χέρια τους. Αυτό με το ΠαΣοΚ θα τελειώσει.

– Πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης ώστε να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο της αφόρητης καθυστέρησης στην απονομή της που ισοδυναμεί με αρνησιδικία.

– Τροποποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για να τελειώσει το καθεστώς της ασυλίας και της ατιμωρησίας. Το περιβόητο άρθρο 86, που από τη μία η Νέα Δημοκρατία λέει ότι συμφωνεί να τροποποιηθεί. Αλλά από την άλλη, όποτε της δόθηκε η δυνατότητα, το χρησιμοποίησε για να κάνει τη δουλειά της: όπως στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολύτως αναξιόπιστη σε όλα

– Βάζουμε τέλος στη λεηλασία του δημόσιου χρήματος. Τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Επί του συνόλου των πιστώσεων και του ανώτατου ποσού, εξαιρώντας μόνο τους πολύ μικρούς δήμους μετά από διάλογο που είχαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση.

– Αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά τις «σκοτεινές» διαδρομές του πολιτικού χρήματος. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει την έμμεση χρηματοδότηση κομμάτων. Να τελειώνουμε με παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις από ισχυρά συμφέροντα όπως είδαμε και στην «Ομάδας Αλήθειας».

Ας δώσουμε τώρα στον ελληνικό λαό ένα παράδειγμα για το πώς αυτό που περιέγραψα ένα σύγχρονο κράτος θα συμπεριφερόταν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ.

Η διαδρομή από την απόφαση του Οργανισμού έως την καταβολή της ενίσχυσης στον αγρότη θα συνοδεύεται από ένα ενιαίο λογισμικό που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε στάδιο. Κάθε ενίσχυση θα ακολουθεί μια διαδρομή με συγκεκριμένους και ελεγχόμενους σταθμούς:

– Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό στα ΚΕΠ και στο Ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής Αγροτών.

– Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση δικαιολογητικών ψηφιακά.

– Γεωχωρικός έλεγχος του αγροτεμαχίου και διασταύρωση. στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

-Έγκριση και εκταμίευση πληρωμής με ψηφιακό «σκανάρισμα» του δικαιούχου από την ΑΑΔΕ.

– Δήλωση παραστατικών πώλησης και τελική αξιολόγηση.

Παράλληλα, θα διεξάγονται προληπτικοί έλεγχοι στο λογισμικό του Οργανισμού από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αυτοματοποιημένων ροών θα ύψωνε κόκκινες σημαίες κάθε φορά που ένας έλεγχος ΘΑ ακυρωνόταν ή θα έπαιρνε αναβολή εις βάρος των γαλάζιων παιδιών της ΝΔ.

Έτσι λειτουργεί ένα κράτος, όταν ελέγχει τις ροές του. Έτσι χτυπά τη διαφθορά, όχι με ευχολόγια, αλλά με συστήματα και πρωτοβουλίες που δεν αφήνουν χώρο για σκιές.

Δημογραφικό

Σχεδιάζουμε τη δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας Στόχος μας είναι να άρουμε τα εμπόδια για τους ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Στις 3 του Σεπτέμβρη είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω ένα συνεκτικό σχέδιο. Κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια θα αποτύχει, αν δεν συνοδευτεί με ένα σχέδιο εθνικό για το κορυφαίο αυτό ζήτημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε οικογένειας είναι το κόστος στέγασης: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από την πρώτη μέρα, σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό πρόγραμμα αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε προτείνει. Στόχος τα χαμηλότερα ενοίκια για να πάψει η στέγαση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους.

Με το ΠαΣοΚ η στέγαση θα γίνει δικαίωμα για όλους του Έλληνες πολίτες. Χρειαζόμαστε όμως μέτρα που θα εναρμονίσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

– Δημιουργούμε περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

– Δεσμευόμαστε για πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού και περιφερειακά κέντρα γονιμότητας σε όλη τη χώρα. – Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

– Για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά: O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα εξαιρεί τα ελάχιστα τετραγωνικά που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή επιβίωση. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

– Τέλος, φορολογούμε με ειδικό καθεστώς τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών έτσι ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό. Για εμάς ο πλούτος δεν είναι μόνο οι υποδομές, ο μεγάλος πλούτος είναι οι νέες γενιές της χώρας.

Παραγωγικό μοντέλο

Όλα αυτά χρειάζονται ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο για μια ανθεκτική οικονομία. Που θα αξιοποιεί στοχευμένα όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που θα κατευθύνει συντεταγμένα τις παραγωγικές δυνάμεις.

Με νέο αναπτυξιακό χάρτη που περιλαμβάνει:

● Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

● Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο», ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση.

Δίνουμε νέα πνοή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη:

● Επενδύουμε στο made in Greece με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια και κέντρο βάρος τη διασύνδεση πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και τουρισμού.

● Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση σε 12 ξεχωριστά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης με εξειδικευμένο σχεδιασμό ανά περιφέρεια και ενότητα. Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Γιατί καμία πολιτική δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

– Προτείνουμε το πάγωμα της Golden Visa, αλλά σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη κάνουμε κ ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα – Κάνουμε πολύ αυστηρό το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην Παραμεθόριο ακόμη και από Ευρωπαίους πολίτες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η Ελλάδα δεν πωλείται! Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας. Για μας η ανάπτυξη δεν θα στηρίζεται τον αφελληνισμό, αλλά σε πραγματικές επενδύσεις.

Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα με ενεργειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση ναρκοθέτησε το ενεργειακό μέλλον της χώρας, προχώρησε σε μια βεβιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, με δραματικές επιπτώσεις που εικονοποιούνται στην οικονομική και δημογραφική κατάρρευση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Το αποτέλεσμα Προκάλεσε τρία μεγάλα δομικά προβλήματα:

– Πανάκριβο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πολύ ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με βάση την αγοραστική δύναμη

– Παράγονται μεγάλες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας οι οποίες όμως χάνονται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και διασυνδέσεων. Που είναι αυτές οι υποδομές; Ποιον ωφέλησε αυτή η καθυστέρηση. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι η ο τρόπος που έχει διαμονή του ενεργεριακού τόπου.

– Και μια αγορά με ολιγοπωλιακές πρακτικές. Την ίδια ώρα, η εγκατάλειψη του δικτύου είναι εμφανής. Το ασυντήρητο δίκτυο προκαλεί πυρκαγιές. Η ρευματοκολοπή ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ! Και τα golden boys της ΔΕΗ πίνουν στην υγεία του ελληνικού λαού. Με το ΠαΣοΚ και αυτό το πάρτι θα τελειώσει. Η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Για τη βιομηχανία: Έχουμε το Ιταλικό Παράδειγμα, που προσφέρει ένα επιτυχημένο πρότυπο στήριξης και έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βιομηχανίες εξασφαλίζουν σταθερή και χαμηλή τιμή ρεύματος για το 25% της κατανάλωσής τους, για τρία χρόνια και ως αντάλλαγμα δεσμεύονται να επενδύσουν στο δίκτυο αποθήκευσης.

Για τους καταναλωτές, η πρότασή μας περιλαμβάνει:

● Την άμεση μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα ακριβά πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.

● Την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και εφαρμογή δυναμικών τιμολογίων με διαφάνεια στους όρους συμβολαίων.

Τέλος, δίνουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στον εναπομείναν ενεργειακό χώρο σε αυτοδιοίκηση και παραγωγούς γιατί εμείς θέλουμε ενεργειακές κοινότητες παντού για να μειώσουν τα ενεργειακά κόστη οι αγρότες.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε αυτή την προσπάθεια, σύμμαχός μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη πλούτου χωρίς αυτές δεν υπάρχει. Απέναντι στη λογική της ΝΔ που λέει ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», εμείς δείχνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο προσέγγισης:

– 120 δόσεις για όλους για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

– Με ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

– Με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

– Με αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

– Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης. Το ΠαΣοΚ ήταν και είναι πάντα δίπλα σας για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Ιδιωτικό χρέος

Παρεμβαίνουμε ριζικά στον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους που ταλαιπωρεί χιλιάδες Έλληνες.

– με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμο του ΠαΣοΚ 3869/2010

– Παρεμβαίνουμε στα δάνεια με ελβετικό φράγκο με ανάληψη της επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιμίας κατά 2/3 στον πιστωτή και κατά 1/3 στον οφειλέτη.

– με θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τέλος τα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι, τέλος ο στραγγαλισμός.

– με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν, όπως συνήθως, στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Με το ΠαΣοκ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού. Θα σταματήσει ακόμη ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας που στήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Πρωτογενής τομέας

Στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας. Προτεραιότητα μας είναι να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος. Δεν θα επιτρέψουμε τα χωριά μας να γίνονται χωριά – φαντάσματα. Οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά το αγροτικό επάγγελμα. Τα στοιχεία είναι απολακυπτικά. Οι αιτήσεις Νέων Αγροτών μειώθηκαν από δεκαεφτάμισι χιλιάδες το 2021 σε μόλις εξίμισι χιλιάδες το 2025. Πολλοί δε από αυτούς εγκαταλείπουν σύντομα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη σε υποδομές. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα δούνε προοπτική. Τα προγράμματα νέων αγροτών με το ΠαΣοΚ αλλάζουν ριζικά. Δίνουμε μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα αλλά και συγχρόνως μεγαλύτερες χρονικές δεσμεύσεις ώστε όσοι κάνουν το βήμα να μείνουν για πάντα στην ύπαιθρο.

Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων. Με άμεση στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αυστηρούς ελέγχους, για να προστατεύσουμε τα ποιοτικά μας προϊόντα. Kαταθέσαμε έγκαιρα στη Βουλή ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds.

Eκσυγχρονίζουμε τον ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κλιματολογικές συνθήκες και στις ανάγκες των παραγωγών.

Εργάτες γης. Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Το ΠαΣοΚ θα εφαρμόσει μια μεταναστευτική πολιτική που θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: έλεγχος -μαθητεία -ένταξη.

Μετά την κρίση ενέργειας εμφανίζεται μπροστά μας δυναμικά και η κρίση των υδάτινων πόρων. Η ξηρασία είναι και στη βόρεια Ελλάδα.

Χρειάζεται:

● Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία.

● Έργα για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.

Οικονομία – Φορολογικό

Έρχομαι στα της οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα πιο δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα. Σήμερα είναι δαιδαλώδες, ασταθές και άδικο. Η κυβέρνηση έκανε την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο, βγάζει δισεκατομμύρια από την αύξηση της ακρίβειας και επιστρέφει ελάχιστα στους φορολογούμενους. Στην Ευρώπη, η αναλογία άμεσων προς έμμεσους φόρους είναι περίπου 1 προς 1 • στην Ελλάδα παραμένει στο 1 προς 1,5. Το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Πρώτον, σταθερό φορολογικό σύστημα. Ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Το φορολογικό σύστημα οφείλει να είναι σταθερό και προβλέψιμο. – Με καθιέρωση συμβάσεων φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις.

Δεύτερον, δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

Τρίτον, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Με μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και αυστηρούς ελέγχους, η μείωση ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ στον καταναλωτή. Η ΕΕ που το έχει προβλέψει με οδηγία, δεν ξέρει κύριοι της Νέας Δημοκρατίας; και ξέρετε εσείς; Ας είστε ειλικρινείς: ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να το κάνετε.

Πέρσι, από αυτό εδώ το βήμα, μίλησα για την ανάγκη γενναίας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Φέτος, το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ευπρόσδεκτο έστω και καθυστερημένα. Αλλά όταν το είπαμε εμείς «λεφτόδεντρα», όταν το κάνουμε εμείς «είναι λύση».

Θέλουμε αγορά χωρίς ολιγοπώλια. Βάζουμε φραγμό στα τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια: Τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία. Ολιγοπώλια που γιγαντώθηκαν επί της ΝΔ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά 50% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο απλός πολίτης είναι απροστάτευτος απέναντι στην ασυδοσία της αγοράς. Εμείς απαντάμε με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που χτυπούν αυτά ισχυρά συμφέροντα. Για τις τράπεζες, θυμηθείτε, καταθέσαμε τροπολογία για έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη τους που ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια. Η ΝΔ μάς απάντησε μ’ ένα μέτρο χάδι ζητώντας μια «εθελοντική» εισφορά. Το ίδιο πράξαμε για τις τραπεζικές χρεώσεις και τα funds. Πριν από λίγες μέρες καταθέσαμε τροπολογία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Μία ακόμα τροπολογία για να γνωρίζει εκ των προτέρων ο ασθενής ποιο είναι το κόστος των ιατρικών πράξεων.

Δέσμευσή μας είναι η Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και η ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα. Δεν μπορεί μια έρευνα σήμερα και να ολοκληρώνεται όταν κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στις πλάτες μας. Για να μπει τέλος στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων, χρειάζονται έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα. Εμείς θα το κάνουμε.

Εργασιακά

Ισχυρό κοινωνικό κράτος – Ενίσχυση Εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων Φίλες και φίλοι, Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ δεν είπε τίποτα για τον κόσμο της εργασίας, αντιθέτως του επιφύλαξε την εργασία των 6 ημερών και των 13 ωρών. Εμείς προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο:

– Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

– Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

– Με επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Με παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα καταρτίζουν επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν θεσμικά δικαιώματα για τον εργαζόμενο, όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά του.

Συνταξιούχοι

Για τους απόμαχους της εργασίας, τα περήφανα γηρατειά το ΠαΣοΚ επαναφέρει ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

• Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

• Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων με σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, ώστε να δοθεί επιπλέον κίνητρο για ασφάλιση. Οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι τα λεφτά που πληρώνουν πιάνουν τόπο.

• Επαναπροσδιορισμός των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε γονείς με παιδιά με αναπηρία.

• Παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, επουλώνοντας τις πληγές του νόμου Κατρούγκαλου.

Παιδεία

Την ώρα που τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο και η δημόσια Παιδεία. Αυτή η κυβέρνηση είχε μία έγνοια: πώς θα μετατρέψει κολλέγια τρίτης και τέταρτης διαλογής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει πρωτοβουλία διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία;

Η πρωτοβουλία ανήκει στην παράταξή μας, καθώς και ο ίδιος αναφέρθηκα στη Βουλή αλλά πάνω απ’ όλα στις αρχές Ιουλίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ πέτυχε τη σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όπου συμφωνήθηκε διακομματικά η έναρξη του Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η άρνηση του Πρωθυπουργού να αγναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες, ποιος δηλαδή πήρε αυτή την πρωτοβουλία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος της εξουσίας τους. Το ΠαΣοΚ δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

• Το ολοήμερο σχολείο πρέπει να μετατραπεί σε ένα πλήρες και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

• Οι συνθήκες εντεινόμενης βίας δεν αντιμετωπίζονται με ψυχολόγους που αναλαμβάνουν 5 και 6 σχολεία. Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο.

• Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές.

• Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδέεται με την αγορά.

• Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

• Αύξηση του αριθμού των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

• Ίδρυση ΚΔΑΠ για νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες.

• Ιδιαίτερη μέριμνα και ενίσχυση των οικογενειών, που τα παιδιά τους χρειάζονται θεραπείες, που δεν υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο.

Το ΠαΣοΚ εργάζεται για μια Παιδεία που προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των παιδιών μας. Γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον της πατρίδας και πρέπει να δώσουμε τα πάντα.

Υγεία

Και φτάνουμε στο μεγάλο παιδί της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ που πρέπει να γίνει αντάξιο των σημερινών αναγκών. Δεσμευόμαστε να ξανακάνουμε την υγεία καθολικό δικαίωμα με ίση και έγκαιρη πρόσβαση για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας, μέσα από ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση.

Το σχέδιο μας για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαρθρώνεται σε 7 άξονες:

1. Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλη τη χώρα.

2. Ανασχεδιασμός του ρόλου του προσωπικού γιατρού. 3. Πραγματική αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων των δομών του ΕΣΥ, χωρίς πονητές και αμπαλαρισμένες κομματικές τοποθετήσεις

4. Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ: να αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και περαιτέρω επένδυση στην τηλεϊατρική.

5. Ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας

6. Ο ΕΟΠΥΥ να αναβαθμίζεται σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών με διαφανή τιμολόγηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι.

7. Η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της Υγείας ώστε να φτάσουμε τον μέσο όρο της Ε.Ε. Κοινωνική προστασία για όλους Ειδικά για τα Άτομα με Αναπηρία. Θεσμοθετούμε μεταξύ άλλων: – Μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων, – Καθολική εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού, Για το ΠαΣοΚ η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η εφαρμογή όσων περιέγραψα είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι η βάση για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα που νοιάζεται, που προστατεύει και μειώνει τις ανισότητες.

Εξωτερική πολιτική

Από τη φοβική εξωτερική πολιτική στην περήφανη Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν μας αξίζει η ρηχή επιφανειακή διαχείριση των διεθνών μας σχέσεων, από τη σημερινή Κυβέρνηση. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα δυναμική που εμπνέει ασφάλεια και αισιοδοξία στους πολίτες της. Η ιστορία της Παράταξης συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του τόπου μας. Με αποφάσεις δύσκολες αλλά ιστορικές, που άλλαξαν τη μοίρα του λαού μας. Γιατί το ΠαΣοΚ ήταν πάντα ένα κίνημα γνήσια πατριωτικό. Υπηρέτησε και υπηρετεί το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό, σχέδιο και προνοητικότητα.

Χτίσαμε σχέσεις και σχεδιάσαμε σταθερές με όλους τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Σχέσεις ειλικρίνειας, που δημιουργούν την υποχρέωση για τη χώρα μας να αντιδρά στην εθνοκάθαρση στη Γάζα και να μην κάνει τον Πόντιο Πιλάτο στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Απέναντι στην επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ταυτίζει τη χώρα με την πολιτική Νετανιάχου, μια πολιτική που πρέπει να απομονωθεί. Για εμάς η στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή σε αυτά τα εγκλήματα.

Η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους ώστε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα σε αυτή την κρίσιμη περιοχή απέναντι στον εθνικισμό και στην τρομοκρατία.

Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες. Διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και μόνο. Η ΕΕ δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί, ούτε μπορούμε να δεχθούμε να «φιγουράρει» ο κ. Ερντογάν ως ισότιμος εταίρος της ΕΕ στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της.

Ένας ηγέτης μιας χώρας που έχει αποδείξει ότι δεν εμπιστεύεται και δεν πιστεύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μιας χώρας που κατέχει τμήμα ενός κράτους – μέλους της ΕΕ, της Κύπρου, και απειλεί με πόλεμο ένα άλλο, το casus belli. Η θέση του ΠαΣοΚ είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Πού είναι η θαρραλέα εξωτερική πολιτική που διαφημίζει η σημερινή κυβέρνηση; Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατατίθεται μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της ΕΕ; Στα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώνονται, αλλά υλοποιούνται μακριά από περιοχές εθνικής κυριαρχίας που ενοχλούν την Άγκυρα; Στο υποθαλάσσιο καλώδιο της Κύπρου που δεν υλοποιείται γιατί αντιδρά η Τουρκία; Ή στην προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων που έρχεται μετά από πολλά χρόνια αδράνειας ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής το 2011;

Η Τουρκία μιλά για «γαλάζια πατρίδα» και ο κ. Μητσοτάκης μιλά με «ήρεμα νερά». Ας είμαστε ρεαλιστές. Ας συζητάμε αλλά χωρίς αυταπάτες.

Εμείς οραματιζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή και εξωστρεφή. Όλες οι επιλογές της Ένωσης στην Ανατολή Ελλάδα πρέπει να έχουν την Ελλάδα πρωταγωνίστρια. Μια χώρα με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, που υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς αστερίσκους, απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού. Μια Ελλάδα-οδηγό στα Βαλκάνια, με φάρο τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες. Το κάναμε στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε ξανά. Γιατί γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε γιατί παλεύουμε για καλύτερες μέρες προς όφελος της πατρίδας.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης μητροπολιτικής ανάπτυξης μέσα από μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη στρατηγική. Το μετρό πρέπει να επεκταθεί και προς τις δυο κατευθύνσεις. Ιδιαίτερο βάρος στη δυτική Θεσσαλονίκη και το ΠαΣοΚ δεσμεύεται γι’ αυτό. Με ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, όπως η απελευθέρωση χώρων, η σύνδεση του λιμανιού, το κέντρο logistic. Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε τον δυτικό ορίζοντα πύλη αειφόρου παραγωγής, κόμβο εμπορίου, εστία έρευνας, πολιτισμού και αθλητισμού. Για να έχει ισόρροπη ανάπτυξη όλη η Θεσσαλονίκη.

Στα ανατολικά χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες ώστε να συμβαδίζει η οικιστική και οικονομική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα. Να υπερισχύσει επιτέλους η καθημερινότητα του πολίτη απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το Μητροπολιτικό Πλέγμα που προτείνουμε, αγκαλιάζει την ανάπλαση του Ενιαίου Παραλιακού Μετώπου, γιατί η παράκτια ζώνη είναι το νήμα που ενώνει όλη την πόλη. Μια πόλη που στην καρδιά της ζητά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο. Και χαίρομαι που κάποιοι ήρθαν στα δικά μας λόγια για μια πράσινη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη αξιοβίωτη.

Με σύγχρονη εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα. Με ήπιο κτηριακό αποτύπωμα. Και μία ΔΕΘ που ανήκει στους φορείς της πόλης. Αυτό ήταν εξα ρχής το σχέδιο μας. Η κυβέρνηση όμως χρεώνεται ότι με τις παλινωδίες της έχασε πολύτιμο χρόνο. Εύχομαι να έχουμε γρήγορα πολιτική αλλαγή και θα κάνουν τη Θεσσαλονίκη κέντρο των Βαλκανίων.

«Τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό μια τρίτη θητεία ΝΔ;»

Πριν από μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Και το ερώτημα είναι: τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό μια τρίτη θητεία ΝΔ. Για να συνεχίσουμε στον δρόμο των χαμένων ευκαιριών; Της διαφθοράς; Της αναξιοκρατίας; Της ατιμωρισίας Ε, όχι! Δεν θέλουμε άλλα επεισόδια από ένα σίριαλ που παίζεται διαρκώς σε επανάληψη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Στέλνουμε ένα μήνυμα. Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Μια πολιτική αλλαγή που μπορεί να γινει πράξη μόνο με εκλογές. Άρα εκλογές για πολιτική αλλαγή, για νίκη της δημοκρατικής παράταξης. Για να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο που υπηρετεί τους πέντε μεγάλους εθνικούς στόχους, που θέσαμε. Για να αλλάξει πορεία η πατρίδα μας. Να κοιτάξει ο λαός μας πιο ψηλά.

Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις αυτές σε πράξεις. Για να κάνουμε τη ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη. Το σχέδιό μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα. Δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά συγκεκριμένους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Αλλά και το τι θα περιμένει και πώς θα μας αξιολογήσει. Αυτό δείχνει μια άλλη προοπτική νοοτροπία που πρέπει να διαπεράσει οριζόντια το πολιτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα αυτό δεν το κατάρτισαν εταιρίες και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία.

«Δεσμεύομαι ότι θα γυρίσουμε σελίδα»

Θέλω να πω, από τα βάθη της καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν στις περιφερειακές διασκέψεις, σε όλα τα μέλη των Τομέων πολιτικής του ΠαΣοΚ, που εργάστηκαν σκληρά και στους βουλευτές μας που δίνουν καθημερινά με επιτυχία τις μάχες στη Βουλή.

Είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία! Απέναντι στην προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, απέναντι στην προπαγάνδα των δήθεν καταλληλότερων και δήθεν άριστων, εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Με το πρόγραμμα μας, ως η μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους ισχυρούς που εξυπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση.

Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου εις βάρος του ελληνικού λαού. Δεσμεύομαι ότι θα γυρίσουμε σελίδα για να σταματήσει αυτή η πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου που προσβάλλει το δημοκρατικό ήθος του ελληνικού λαού.

Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Δεσμεύομαι μόνο στην πίστη του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό έχω τη δύναμη και τη θέληση να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μια δίκαιη κοινωνία.

Η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος είναι ο στόχος μας. Και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠαΣοΚ. Ένα ΠαΣοΚ δυνατό. Γι’ αυτό σας θέλω όλους μαζί σε αυτό τον αγώνα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Μιας Ελλάδας για όλους τους Έλληνες.