Όπως και σε άλλες έρευνες, έτσι και σε αυτή της Μetron Analysis (29/4), αποτυπώνεται μια παρόμοια δημοσκοπική εικόνα.

Ότι κέρδισε η κυβέρνηση λόγω του πολέμου, το έχασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διατηρεί όμως ακόμα προβάδισμα από την αξιωματική αντιπολίτευση και μένει να φανεί αν η τάση φθοράς θα συνεχιστεί.

Το ΠαΣοΚ καταγράφει για δεύτερο συνεχή μήνα άνοδο, λαμβάνοντας 11.3% στην πρόθεση ψήφου και 15% στην εκτίμηση. Ταυτόχρονα όμως μοιάζει να μεταβάλλεται η σύνθεση των ψηφοφόρων του. Βάσει της πρόθεσης ψήφου της Metron ανά ιδεολογική τοποθέτηση, το ΠαΣοΚ, συγκριτικά με τον Μάρτιο, σημειώνει σήμερα υποχώρηση στους κεντρώους ψηφοφόρους: από το 20,8% στο 15,3% και υπολείπεται της ΝΔ που παραμένει σταθερή. Αντιθέτως, ενισχύεται στους κεντροαριστερούς (από το 24,4% στο 26,7%) και τους αριστερούς (από το 3,6% στο 8,8%) προηγούμενο της δεύτερης Πλεύσης Ελευθερίας και στις δύο κατηγορίες.

Φαίνεται πως η αντιδεξιά αντιπολίτευση βοηθά δημοσκοπικά, αυξάνοντας όμως την απόσταση από τον «μεσαίο» χώρο και μειώνοντας την απόσταση με τον ευρύτερο αριστερό. Συνεπώς ο πολιτικός ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί. Διότι το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα απευθύνεται πρωτίστως στις ίδιες δεξαμενές. Οι μισοί κεντροαριστεροί (49%) και το 34% των αριστερών ψηφοφόρων δηλώνουν «πολύ/αρκετά» πιθανό να στηρίξουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό (Μetron Analysis 29/4).

Πέραν των μεταβολών σε επίπεδο κομμάτων, παρατηρείται κι εντεινόμενη ρευστότητα. Η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», συγκριτικά με τον Μάρτιο, έχει ενισχυθεί: από το 13% στο 14,9%. Με σημείο αναφοράς τις εκλογές του 2023, περίπου ένας στους τρεις αναποφάσιστους προέρχεται από τη ΝΔ, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται κατά σειρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠαΣοΚ και άλλα μικρότερα κόμματα. Η ψήφος βεβαίως στις προηγούμενες κάλπες δεν προσδιορίζει και την ψήφο στις επόμενες. Καθιστά ωστόσο τους αναποφάσιστους διεκδικήσιμους από τα κόμματα τα οποία είχαν επιλέξει στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμη σημασία έχουν, μεταξύ άλλων, οι προτιμήσεις στο ζήτημα της διακυβέρνησης. Τόσο των ψηφοφόρων συνολικά όσο και των αναποφάσιστων ειδικά.

Οι ψηφοφόροι γενικώς, σύμφωνα με την Metron, δείχνουν μοιρασμένοι ανάμεσα στην «εξάντληση της τετραετίας» (46%) και τις πρόωρες εκλογές (51%). Δείχνουν επίσης σχεδόν μοιρασμένοι μεταξύ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων (44%) και των συνεργατικών (53%), ενώ πιο σαφής είναι η διαφορά ανάμεσα στην «πολιτική σταθερότητα» (39%) και την πολιτική αλλαγή (60%).

Πρόκειται για επιλογές που μοιάζουν, σε σημαντικό βαθμό, να συνδέονται με την ιδεολογική τοποθέτηση και τη συνακόλουθη κομματική επιλογή.

Η προτίμηση για εξάντληση της τετραετίας, αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πολιτική σταθερότητα εντοπίζεται κυρίως σε δεξιούς, κεντροδεξιούς και κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι στην πλειονότητά τους, βάσει της σχετικής πρόθεσης ψήφου της Μetron, επιλέγουν κυρίως την κυβερνητική παράταξη. Για τις ακριβώς αντίθετες επιλογές, σχετική προτίμηση εντοπίζεται κυρίως σε αριστερούς, κεντροαριστερούς κι εν μέρει κεντρώους ψηφοφόρους, η πρόθεση ψήφου των οποίων κατακερματίζεται μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι ειδικά, κινούνται επίσης σε παρόμοια κατεύθυνση. Σχεδόν ένας στους τρεις, επιθυμεί εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πολιτική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί αναποφάσιστοι επιζητούν τα ακριβώς αντίθετα: πρόωρες κάλπες, συνεργατικά σχήματα και πολιτική αλλαγή.

Η απουσία πάντως για την ώρα κεντρικού υποδοχέα της κοινωνικής δυσαρέσκειας συντηρεί τα ερωτηματικά για τους όρους μεταβολής των συσχετισμών.

Ο Πάνος Κολιαστάσης είναι δρ Πολιτικής Επιστήμης του Queen Mary University of London (QMUL) και διδάσκων στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.