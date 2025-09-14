«Ανέκδοτο το κόμμα που έφερε τη χρεοκοπία στην Ελλάδα αφήνοντας παγκοσμίως το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να λέει τέτοια πράγματα περί μνημονίων» ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική κυβερνητικών πηγών στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, το οποίο παρουσίασε στη κεντρική ομιλία του στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο.

Ειδικότερα, σε ερώτηση του Παναγιώτη Φωτεινού, συντάκτη της εφημερίδας «Το Βήμα» και του «tovima.gr» σχετικά με τις κυβερνητικές πηγές και τα «πράσινα λεφτόδεντρα» που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠαΣοΚ «θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Πόσο θράσος πια!. Η ανακοίνωση ήταν έτοιμη από πριν».

«Γνωρίζουμε τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες. Λέμε νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν μπορούν να ζήσουν. Ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιος εισοδηματικά. Χρειάζεται και κίνητρο. Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα και κοστολογημένα με συγκεκριμένες προτεραιότητες για να υπηρετήσει τον πολίτη τα επόμενα χρόνια. Αποκλιμακώνουμε τις ανελαστικές δαπάνες με το πρόγραμμά μας. Είναι μια ολιστική προσέγγιση».

Αναλυτικά :

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ερώτηση του Βήματος: Χθες παρουσιάσατε το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ. Σήμερα κυβερνητικές πηγές σας κατηγορούν για πράσινα λεφτόδεντρα, για ακάλυπτες υποσχέσεις και παράλληλα κάνουν λόγο για ακοστολόγητες προτάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε επιτήρηση. Μάλιστα κάποιος κυβερνητικός βουλευτής έκανε λόγο και για μνημόνιο. Θέλω να σας ρωτήσω, τελικά ποιο είναι το κόστος του προγράμματος του ΠαΣοΚ, εάν υπάρχει κίνδυνος για επιτήρηση, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, και πώς βλέπετε την κριτική αυτή και εάν είναι επίθεση ή όχι.

Η απάντηση Ανδρουλάκη: «Είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα […]που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια. Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε […]Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών […] Ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο καθώς δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας […] Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση»