Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό στο πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο και έκανε πάρτι… 45 λεπτών!

Παρότι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και με τους Πειραιώτες να έχουν χάσει σημαντικές ευκαιρίες, αποδείχθηκε πως τα καλά τα κρατούσαν για το δεύτερο μισό οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Ο Ελ Καμπί πήρε φοβερή κεφαλιά για το 1-0, ο Ορτέγκα έβαλε το πρώτο του «ερυθρόλευκο» γκολ σφραγίζοντας μια εξαιρετική εμφάνιση για το 2-0 και ο Ποντένσε έβαλε… παραμυθένιο κεραυνό για το 3-0, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο!

Ο Ταρέμι έκανε επίσης ονειρικό ντεμπούτο, αφού κέρδισε πέναλτι (το οποίο έχασε ο Γιαζίτσι) και λίγο αργότερα άνοιξε λογαριασμό από πάσα του Ποντένσε, διαμορφώνοντας το 4-0. Αυτό, όμως, δεν ήταν το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός… έσβησε στο 5-0, αφού ο απίθανος Ταρέμι πήρε μια απίθανη κεφαλιά από σέντρα του Γιαζίτσι στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσε το τελικό σκορ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Εξαιρετικό παιχνίδι έκανε και ο Καμπελά, που έδωσε ασίστ, καθώς και ο Στρεφέτσα, που πέρασε νωρίς αντί του Μαρτίνς, ο οποίος ένιωσε ενόχληση. Πρώτη φορά ενδεκαδάτος ήταν ο Μουζακίτης, που έδειξε πάρα πολύ βελτιωμένος.

Ο Πανσερραϊκός αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές από το 35′, λόγω απευθείας αποβολής του Γκριν.

Η πρώτη στιγμή ήρθε στο 6′. Ο Μπιανκόν κουβάλησε ωραία τη μπάλα, πάσαρε στον Τσικίνιο, εκείνος έσπασε στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής πάνω στον Τιναλίνι. Δευτερόλεπτα αργότερα, μια κεφαλιά του Εσε δεν απείλησε τους Σερραίους.

Στο 10′, ο Ρέτσος έχασε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Μπανζάκι είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο πρώτο πάτημα του Πανσερραϊκού στα καρέ του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, όμως, ήταν βράχος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ροή στο παιχνίδι τους και ο Καμπελά ξεχώριζε από νωρίς. Ομως ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να κάνει μία αλλαγή στο πλάνο του, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε μια ενόχληση και αποφασίστηκε να αποχωρήσει.. Ετσι, ο Στρεφέτσα πήρε τη θέση του στο 18′.

Στο 18′, ο Τσικίνιο βρήκε τη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι μετά από ωραία σέντρα του Ορτέγκα, όμως δε μπόρεσε να σουτάρει όπως ήθελε και έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η τεράστια ευκαιρία ήρθε στο 21′. Ο Τζολάκης έκανε μια τεράστια μπαλιά, ο Γκελασβίλι έκανε… γκέλα και ο Ελ Καμπί βρέθηκε φάτσα με τον Τιναλίνι από πολύ κοντά. Το τελείωμά του, ωστόσο, δεν ήταν καλό.

Με πολύ παρόμοιο τρόπο πήγε να ανοίξει το σκορ ο ΠανσερραΪκός λίγο αργότερα. Ο Μπιανκόν έκανε μια κακή κεφαλιά προς τον Τζολάκη, ο Μπανζάκι ουσιαστικά είχε ελεύθερη εστία, αλλά δε μπόρεσε να σκοράρει.

Στο 31ο λεπτό, ο Στρεφέτσα έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Εφερε τη μπάλα στο αριστερό, σούταρε καλά, αλλά ελάχιστα πάνω από την εστία του Πανσερραϊκού. Λίγο αργότερα, ο Ελ Καμπί έχασε ευκαιρία με σουτ ψηλά, αλλα΄τα δεδομένα άλλαξαν.

Μετά από κλήση του VAR, ο Ζαμπαλάς έκρινε πως το χτύπημα του Γκριν στον Ρέτσο ήταν για κόκκινη κάρτα. Ετσι, οι Σερραίοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 35′. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι μπορούσαν για να ρίξουν τον ρυθμό και να πάνε στα αποδυτήρια με το μηδέν. Οπως και έγινε.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός χρειαζόταν γκολ νωρίς για να πετάξει το βάρος. Και το βρήκε! Από ποιόν; Από… αυτόν που φαντάζεστε. Τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, που είδε τον Ορτέγκα να κάνει φοβερή σέντρα και πήρε καρφωτή κεφαλιά από καλό σημείο για το 1-0 στο 49′!

Στο 58′ ο Καμπελά έχασε πολύ καλή ευκαιρία με ψηλό σουτ από κοντά, ενώ γενικά ο Ολυμπιακός ήταν δραστήριος και δημιουργικός. Και δικαιώθηκε ξανά:

Στο 66′, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, που έκανε φοβερό ημίχρονο, υποδέχθηκε την… no look πάσα του Καμπελά και εκτέλεσε χαμηλά αριστερά για το 2-0! Αμέσως μετά, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο γήπεδο τον Μεντί Ταρέμι στο ντεμπούτο του και τον Ντάνιελ Ποντένσε στην επιστροφή του. Οι δυο τους αποθεώθηκαν, όπως και οι παίκτες που αποχώρησαν. Οι Καμπελά και Ελ Καμπί.

Αυτά μόνο στα παραμύθια… και στο Καραϊσκάκη! Ο Ποντένσε μπήκε αλλαγή, αποθεώθηκε και στη δεύτερη επαφή του σούταρε… από το σπίτι του για να βάλει ένα επικό γκολ για το 3-0 στο 70′!

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο αποχώρησε, δίνοντας τη θέση του στον Γιαζίτζι, ενώ ο Εσε έδωσε τη δική του στον συμπατριώτη του, Σιπιόνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τεράστια ευκαιρία να κάνουν καρέ στο 82′. Ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι, ο Γιαζίτσι εκτέλεσε, αλλά βρήκε δοκάρι!

Ο Ιρανός έκανε το τέλειο ντεμπούτο. Οπως και ο Ποντένσε. Ο δεύτερος πάσαρε στον πρώτο και εκείνος εκτέλεσε τον Τιναλίνι για το 4-0! Ωστόσο… δεν έμεινε εκεί. Ο Γιαζίτσι σέντραρε στις καθυστερήσεις, ο Ταρέμι έβαλε το κεφάλι του και διαμόρφωσε το τελικό 5-0!