Διαβάζω ότι η θανατική ποινή είναι νόμιμη σε 27 από τις 50 πολιτείες σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Πληροφορούμαι επίσης ότι είναι καταργημένη σε 23 πολιτείες. Ενώ εφαρμόζουν μορατόριουμ, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια.

Η ηλεκτρική καρέκλα έχει μπει ως έργο τέχνης στο ΜΟΜΑ.

Η θανατηφόρος ένεση πονάει.

Μένει η εισπνοή αζώτου ως εναλλακτική και καινοτόμος, υποτίθεται, μέθοδος.

Η γκιλοτίνα πάντως αποκλείεται. Έχει στο παρελθόν κόψει και κεφάλι βασιλιά.

Και επειδή το ασανσέρ της Ιστορίας -που δεν έχει τελειώσει- ανεβοκατεβαίνει ως φαρσοκωμωδία, δεν αποκλείεται να δούμε την Lafayette Square μπρος από τον Λευκό Οίκο, να μετονομάζεται σε Place de la Concorde!