Δεν θα έλεγα ότι άκουγα τον Γκάρι ‘Ολντμαν στην «Πιο σκοτεινή ωρα» να μας απευθύνεται ως Τσόρτσιλ – ξεκινώντας τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο από το BBC. Όμως για πρώτη φορά η κοκκινοσκουφίτσα μας Ούρσουλα έδειχνε θαρραλέα και σαφής. Κυρίως όταν αναφέρθηκε εμμέσως στις χώρες με αυτοκρατορικες- αναθεωρητικές προθέσεις που απειλούν με πόλεμο και την γειτονιά μας.

Ο Σεφέρης τον ονομάζει στην «Κίχλη» τον πόλεμο, «ψυχαμοιβό». Δηλαδή «σαράφη των ψυχών».

Τώρα ο πόλεμος έγινε αυτό που κατά βάθος είναι και θα είναι: «χρηματιστής», «τοκογλύφος» – με άλλη όμως δηλωμένη επισήμως ιδιότητα, όπως του Τραμπ και του Πούτιν.

Υ.Γ.

Να υποθέσω ότι ο Τραμπ ήταν ενήμερος για τον βομβαρδισμό προχθές στην Ντόχα;

Αν ναι, ο Πούτιν τον είχε κρατήσει ενήμερο και για τα drones της Ρωσίας στο πολωνικό έδαφος.

Δεν θέλει μόνο η Αμερική να μεγαλώσει αλλά και η Ρωσία.