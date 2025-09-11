Στο νοσοκομείο παραμένουν δύο άτομα μετά το ατύχημα με το τραμ και το λεωφορείο που σημειώθηκε την Τετάρτη στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

Νέες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, λεπτά μετά το συμβάν, αποκαλύπτουν τον πανικό που επικράτησε, καθώς σχεδόν τριάντα άνθρωποι ήταν εκτός των δύο οχημάτων χτυπημένοι, ενώ πολλοί ακόμη έστεκαν σοκαρισμένοι, ζητώντας βοήθεια για τους τραυματίες.

Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους έκαναν με νεότερη, κοινή τους ανακοίνωση, οι εταιρείες ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, «εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ μια επιβάτιδα και ο οδηγός του Τραμ (καρδιολογική κλινική), με την κατάσταση της υγείας τους να μην κρίνεται ανησυχητική».

Παράλληλα, οι εταιρείες ενημέρωσαν ότι οι υπόλοιποι 21 ενήλικες τραυματίες έλαβαν εξιτήριο το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης εξιτήριο πήρε και το ανήλικο παιδί που τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Νέες εικόνες από τη σύγκρουση:

Ένιωσε αδιαθεσία ο οδηγός του τραμ

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβαινόντων, συνέβη όταν ο οδηγός του τραμ φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να προσκρούσει με σφοδρότητα σε ακινητοποιημένο αστικό λεωφορείο.

Στη νέα τους ανακοίνωση, οι ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ αναφέρουν ότι «η διερεύνηση των συνθηκών βρίσκεται σε εξέλιξη» από τις αρμόδιες Αρχές, στις οποίες έχουν παραδώσει «σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και το καταγραφικό δεδομένων ταχύτητας του Τραμ».

Οι δύο εταιρείες κλείνουν την ανακοίνωσή τους εκφράζοντας και πάλι τη λύπη τους για το συμβάν και ζητώντας «συγνώμη από τους πολίτες και το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».