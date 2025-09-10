Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στην περιοχή του Πειραιά, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ, στο ύψος της οδού Μικράς Ασίας, κοντά στην έξοδο προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά 30 επιβάτες. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και οι 2 οδηγοί.

Το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που το λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών και ο συρμός του τραμ έπεσε πάνω του. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Πειραιά.

Φωτογραφίες από το σημείο

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.