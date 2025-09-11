Αγιασμός σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και έναρξη της νέας σχολικής χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας.

Νέα σχολική χρονιά χωρίς πολλαπλό βιβλίο

Ο στόχος για το πολλαπλό βιβλίο δε φαίνεται ότι έχει ευοδωθεί ή θα ευοδωθεί μέσα στην παρούσα σχολική χρονιά. Αντ’ αυτού στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τα νέα σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α’ λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα δουλέψουν στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου και να προετοιμάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σκοπός είναι, την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Σε έντυπη μορφή, τα νέα βιβλία αναμένεται να διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά.

Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το μάθημα των Οικονομικών που εισάγεται από φέτος στην Γ’ γυμνασίου.

Εκτιμάται ότι η «φιλοσοφία» του πολλαπλού βιβλίου θα «έρθει» πιο κοντά στους μαθητές, μέσω των βιβλίων με τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά και με την πλατφόρμα eVivlio (https://evivlio.gov.gr/), όπου είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για αναπαραγωγή (audiobooks).

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι των υποδομών, καθώς σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πρεμιέρα για 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Σε λειτουργία το ψηφιακό φροντιστήριο

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργήσει και φέτος, καθώς από πλευράς υπουργείου Παιδείας εκφράζεται ικανοποίηση για την αποδοχή του κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τη μαθητική κοινότητα.

Η υπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη θα βρεθεί σήμερα, ημέρα αγιασμού των σχολείων, στην Ξάνθη.

Ειδικότερα, η υπουργός θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, η κα. Ζαχαράκη θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.