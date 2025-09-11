Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, δείχνει την άποψη της κοινής γνώμης για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καθώς και την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής με ένα δικό του κόμμα.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 1002 νοικοκυριών στο διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, κατά αυτές τις ημερομηνίες είχε προηγηθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελλίδειο, καθώς και η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist. Παράλληλα, έντονη δραστηριότητα είχαν αναπτύξει και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης βάσει αυτών που ακούστηκαν από τη συμπρωτεύουσα.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα παρά τα μέτρα

Η ακρίβεια – ο πληθωρισμός – φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλανίζει τους έλληνες πολίτες σε ποσοστό 56,6%.

Ενώ ακολουθούν:

η οικονομία – ανάπτυξη με 30%,

η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,1%,

η απονομή δικαιοσύνης – κράτος δικαίου με 2,8%,

οι τιμές και το κόστος της ενέργειας με 11,6%,

η διαφθορά με 11,2%,

το ύψος των εισοδημάτων με 9,5%,

τα εθνικά θέματα και τα ελληντουρκικά με 9,3%,

το δημογραφικό με 8,8%, κλπ.

Πώς βλέπουν οι Έλληνες τα μέτρα της ΔΕΘ;

Το 69,1% των Ελλήνων δηλώνουν από λίγο ως καθόλου ικανοποιημένοι από τα εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το 28,4% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι.

Ακόμα, το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί η κυβέρνηση προσπαθεί πολύ ή αρκετά να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 60,2% θεωρεί ότι προσπαθεί λίγο ή καθόλου.

Μάλιστα, μόνο το 7,7% θεωρεί ότι θα έχει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων, ενώ το 25,6% πιστεύει ότι θα έχει μικρή βελτίωση. Τέλος, το 63,8% δε θεωρεί ότι θα δει καμία βελτίωση.

Η αξιολόγηση των επιμέρους μέτρων:

Δημογραφικό: Το 57,4% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ το 40,0% πιστεύει ότι είναι πολύ ή αρκετά.

Το 57,4% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ το 40,0% πιστεύει ότι είναι πολύ ή αρκετά. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ στην Περιφέρεια: Το 55,5% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά, ενώ το 42,4% είναι πολύ ή αρκετά.

Το 55,5% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά, ενώ το 42,4% είναι πολύ ή αρκετά. Μείωση φορολογίας σε εργαζόμενους νέους: Το 55,1% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά, ενώ το 42,5% είναι πολύ ή αρκετά.

Το 55,1% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά, ενώ το 42,5% είναι πολύ ή αρκετά. Μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά: Το 50,4% θεωρεί ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι λίγο ή καθόλου σημαντικά, ενώ το 46,6% είναι πολύ ή αρκετά.

Το κόμμα Τσίπρα

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν πώς βλέπουν την ενδεχόμενη πρωτοβουλία ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 63,5% το βλέπει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 30,1% θετικά ή μάλλον θετικά.

Στην ερώτηση για το αν θα ψηφίζανε το κόμμα του νέου πρωθυπουργού το 63,5% απάντησε ότι δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει ποτέ, το 25,3% πως θα μπορούσε να το ψηφίσει και το 6,5% πως σίγουρα θα το ψήφιζε.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έρευνα το σίγουρα ήταν 10.5% και το θα μπορούσα 11.5%, άρα άθροισμα 22%. Άρα με την επισήμανση ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι ασφαλώς πρόθεση ψήφου (όλα τα κόμματα έχουν από λίγο ή πολύ μεγαλύτερη δυνητική ψήφο από τις επιδόσεις τους στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις π.χ το ΠαΣοΚ παρουσιάζει μόνιμα δυντική ψήφο πάνω από το 35%), παρατηρούμε μια μείωση κατά 4% όσων δήλωναν ότι σίγουρα θα το ψήφιζαν και υπάρχει μια σημαντική αύξηση κατά 13.8% όσων απαντούν ότι θα μπορούσαν.

Τέλος, το 66,8% θεωρεί ότι ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα δε θα μπορούσε να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 25,7% θεωρεί ότι μπορεί.

Πρόθεση ψήφου

Οι επιδόσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, έχοντας λευκά/ άκυρα 3.2% και αποχή 5.9% είναι:

ΝΔ 24.9%

ΠαΣοΚ 11.4%

Πλεύση Ελευθερίας 9.6%

Ελληνική Λύση 9.4%

ΚΚΕ 6.1%

Φωνή Λογικής 3.5%

ΣΥΡΙΖΑ 3.4%

Μέρα 25 2.8%

Κίνημα Δημοκρατίας 2.2%

Νίκη 2%

Νέα Αριστερά 1.3%

Σπαρτιάτες 1.1%

Άλλο 4.1%

Αναποφάσιστοι 18.4%

Εκτίμηση ψήφου