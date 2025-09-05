Με 11 θεματικά αφιερώματα, περί τους 1.100 εκθέτες σε εκθεσιακούς χώρους 33.000 τ.μ., 19 διεθνείς συμμετοχές και μία σειρά από συναυλίες, η 89η ΔΕΘ προορίζεται να είναι φέτος ένα σημαντικό επετειακό γεγονός. Η ιστορική επέτειος των 100 χρόνων θα τιμηθεί με ένα εκτενές οπτικοακουστικό αφιέρωμα στο Περίπτερο 16, που θα αναδείξει το πλούσιο παρελθόν και τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα.

Παράλληλα με τα οικονομικά και επιχειρηματικά αφιερώματα, αλλά και το Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού που είναι επίσης αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO (μέσω QR codes), ο θεσμός περιλαμβάνει μεγάλα αφιερώματα όπως το «Akademia» που παρουσιάζει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, την ενότητα για τους «Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες προς τον Πολίτη», αλλά και τα αφιερώματα «Γαστρονομία και Διατροφή» και JuniorLand, που απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειες, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, με θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικά πειράματα, bubble shows, ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Επιπλέον, για μια ακόμη μία χρονιά η ΔΕΘ φιλοξενεί και το Hobby Festival, που είναι μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη σε κάθε μορφή χόμπι, δεξιότητας και δημιουργικής αναζήτησης.

Η φετινή ΔΕΘ έχει έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα: Ο Σάκης Ρουβάς, η Πάολα, οι Πυξ Λαξ, ο Πάνος Βλάχος, η Λένα Ζευγαρά αλλά και μία αφιερωματική συναυλία με κορυφαία ονόματα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, θα τραγουδήσουν στην επετειακή διοργάνωση για τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Προς τιμήν των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, η σκηνή θα γεμίσει με μελωδίες και στίχους που σημάδεψαν γενιές, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Μπάση, Ρίτας Αντωνοπούλου, Σοφίας Παπαζόγλου και του Άγγελου Θεοδωράκη. Τις συναυλίες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2025, από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

Η νεολαία έχει και φέτος ξεχωριστή θέση στη ΔΕΘ μέσα από τον πρωτοεμφανιζόμενο διαγωνισμό «Stage Z – Youth Band Battle», που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέα συγκροτήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο νικητής θα εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ οι φιναλίστ θα κερδίσουν σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες προβολής.

Υπαίθρια Σκηνή – Τόξο ΧΑΝΘ

Η ΔΕΘ παραδοσιακά στηρίζει τα μουσικά δρώμενα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων και κλασικών ακουσμάτων, με τις καθιερωμένες συναυλίες της.

Κάθε βράδυ, με το κλείσιμο των πυλών της Έκθεσης, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή κάτω από το εμβληματικό Τόξο της νότιας πύλης (ΧΑΝΘ).

Οι καθημερινές συναυλίες της ΔΕΘ αναλαμβάνουν την ψυχαγωγία των πολυάριθμων επισκεπτών που συρρέουν για να απολαύσουν ονόματα και σχήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο.

Το φετινό motto είναι ένα: 100 χρόνια ιστορίας, μια εβδομάδα γιορτής.

Πρόγραμμα συναυλιών 89ης ΔΕΘ – Σεπτέμβριος 2025

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Λένα Ζευγαρά & Alcatrash

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Πυξ Λαξ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Συναυλία: 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Πέτρος Ιακωβίδης

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Πάνος Βλάχος

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Σάκης Ρουβάς

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Αναστασία

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πάολα

