Καθώς η Σαντορίνη αφήνει πίσω της το καλοκαίρι και φοράει τα χρώματα του φθινοπώρου, ένα νέο φεστιβάλ φέρνει εορταστική διάθεση. Το πρώτο Brewing Rock Festival, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, μεταμορφώνει τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Φτελός σε έναν ανοιχτό συναυλιακό χώρο, γεμάτο μουσική, μπύρα, γεύσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στη σκηνή ανεβαίνουν οι Μπλε με την εκρηκτική Τζώρτζια Κεφαλά, σε ένα set γεμάτο επιτυχίες – από το «Πιάνω φωτιά» και το «Ενοχές» μέχρι το «Δεν θέλω» και το «Κόκκινο φιλί». Το line-up συμπληρώνει η local rock μπάντα M.A.D., με δυνατές διασκευές που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Φτέλος υποδέχεται στη σκηνή το stand-up δίδυμο Άγγελος Σπηλιόπουλος & Ηλίας Φουντούλης με την παράσταση «Τόσο Όσο». Το γέλιο δίνει τη σκυτάλη στους Los Volcanos, που επιστρέφουν με εκρηκτικό rock n’ roll, μισό ελληνικό, μισό αγγλικό αλλά 100% δυναμικό.

Ένα διήμερο όπου η μουσική συνδυάζεται με γεύσεις και εμπειρίες που αναδεικνύουν το νησί πέρα από την τουριστική αιχμή του καλοκαιριού. Ένα φθινοπωρινό ραντεβού στη Σαντορίνη με πανοραμική θέα, δυνατές μπύρες και ακόμα πιο δυνατές μουσικές, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΜΠΛΕ

M.A.D.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Los Volcanos

Stand Up Comedy Show Άγγελος Σπηλιόπουλος & Ηλίας Φουντούλης “Τόσο όσο”

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος:

Μονοήμερο εισιτήριο: 15€

Διήμερο εισιτήριο: 25€

Παιδιά 6 – 12 ετών:

Μονοήμερο εισιτήριο: 8€

Διήμερο εισιτήριο: 12€

Παιδιά κάτω των 5 ετών & ΑμεΑ: Είσοδος Ελεύθερη