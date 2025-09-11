Υπήρξε σπουδαίος ερμηνευτής, συνθέτης, μα πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που με τη φωνή και το ήθος του σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να διατηρεί τον μύθο του ζωντανό.

Ο «σερ Μπιθί», όπως τον είχε ονομάσει ο Δημήτρης Ψαθάς, θα τιμηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η παράσταση, με τίτλο «ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ», σκηνοθετημένη και καλλιτεχνικά επιμελημένη από τον Λάκη Λαζόπουλο, θα ζωντανέψει ξανά τη διαδρομή του μέσα από τις φωνές σπουδαίων καλλιτεχνών.

Η πορεία του ξεκίνησε ταπεινά, σ’ ένα ταβερνάκι της γειτονιάς του, τότε που πρωτάκουσε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Μανώλη Χιώτη και τον Στράτο Παγιουμτζή. Η συνάντησή του με τον Μάρκο τον σημάδεψε: «Υπεράνω όλων ο Μάρκος Βαμβακάρης», έλεγε συχνά. Στη Μακρόνησο έγραψε τα πρώτα του τραγούδια, ενώ το 1949 εμφανίστηκε στη δισκογραφία με το «Καντήλι τρεμοσβήνει».

Η γνωριμία του με τον Μίκη Θεοδωράκη αποδείχθηκε καθοριστική. Από τον Επιτάφιο και τη Ρωμιοσύνη μέχρι το Άξιον Εστί, ο Μπιθικώτσης έγινε η φωνή που έφερε τους μεγάλους ποιητές – Σεφέρη, Ρίτσο, Ελύτη – πιο κοντά στον λαό. Οι ερμηνείες του σε τραγούδια όπως «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες», «Θα σημάνουν οι καμπάνες» ή «Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» θεωρούνται έως σήμερα αξεπέραστες.

Στο Καλλιμάρμαρο, τραγουδιστές από διαφορετικές γενιές -Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης (ο νεότερος), Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής – θα δώσουν φωνή σε αυτόν τον θησαυρό τραγουδιών.

Ιδιαίτερη στιγμή αναμένεται η εμφάνιση των 16χρονων μουσικών Τεκετζήδων, που θα μοιραστούν τη σκηνή με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Σολίστ θα είναι ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης, ενώ τη διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο παλιός συνεργάτης του Μπιθικώτση, Νίκος Στρατηγός. Στη βραδιά συμμετέχουν και οι χορωδίες «Ρυθμός» και «Πλειάδες».

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη Φλόγα – Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, προσδίδοντας στη συναυλία και έναν βαθύτερο κοινωνικό συμβολισμό.

Μια γιορτή μνήμης και τιμής για τον «σερ» του ελληνικού τραγουδιού, που θα ξαναθυμίσει πως η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση παραμένει άσβηστη – όπως και η αγάπη του κόσμου γι’ αυτήν.