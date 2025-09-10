Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13:31, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακός βάθος 12,3 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Οπως δήλωσε στο τοπικό μέσο evima.gr ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλο τον Δήμο.

Στις 13:40 και στις 13:45 σημειώθηκαν δύο μικροί μετασεισμοί, μεγέθους 1,9 και 2,8 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 00:27 τα ξημερώματα της Τρίτης 9/9 σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην περιοχή των Νέων Στύρων.

Στο πρώτο του σχόλιο για τον σεισμό εκείνο το βράδυ, ο σεισμολόγος κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι αναμένεται να υπάρξουν μετασεισμοί.