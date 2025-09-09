Αναταραχή προκάλεσε στους κατοίκους σε Αττική και Εύβοια, η ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση που το επίκεντρό της εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω του μικρού εστιακού βάθους, μόλις 13,6 χλμ, γεγονός που επεσήμανε και ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του MEGA με τη Νίκη Λυμπεράκη.

Τι είπαν οι σεισμολόγοι

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, η περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά ήταν τόσο δυνατός και με διάρκεια, που εκτός από Αττική και Εύβοια, έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε Τήνο, Σκύρο και Βοιωτία.

Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι «θα επακολουθήσουν και άλλοι μικρότεροι σεισμοί». Είπε δε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί μικρότεροι σεισμοί που έδιναν την εικόνα πως κάτι μεγαλύτερο θα ακολουθούσε, γι’ αυτό και υπάρχει επιφυλακτικότητα για τη συνέχεια.

Η στιγμή που ο σεισμός χτυπά το στούντιο του MEGA

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στο πάνελ, που, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, διατηρούν την ψυχραιμία τους.

«Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί, παρόλο που δεν ήμασταν στον αέρα. Έχει καταγραφεί από τους συναδέλφους και η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα», είπε η Νίκη Λυμπεράκη, ενώ πρoβλήθηκε στον αέρα το σχετικό απόσπασμα από την στιγμή του σεισμού. «Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και νομίζω δεν το καταγράφει με όλη την αγωνία», σχολίασε η δημοσιογράφος.

Ο σντιπεριφερειάρχης Ευβοίας Γ. Κελαϊδίτης σημείωσε πως «δεν υπάρχει εμφανής εικόνα για ζημιές και οι συμπολίτες μας είναι ασφαλείς έως τώρα».

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην Πυροσβεστική, μετέφεραν την εικόνα από τις περιοχές κοντά στο επίκεντρο. Στα Νέα Στύρα πάντως κλιμάκια του Δήμου βγήκαν στον δρόμο και πραγματοποιούν ελέγχους στα γύρω χωριά.