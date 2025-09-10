Σεισμός τώρα στην Αττική προκάλεσε ανησυχία σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, ο οποίος σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αναφέρει η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 23:33.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 1 χιλιόμετρο Ανατολικά του Γαλατσίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.