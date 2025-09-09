Με βαριά διάθεση μάς καλημερίζει σήμερα ο Αρκάς, μεταφέροντας με το σημερινό του σκίτσο την εικόνα ότι η εξέλιξη των πραγμάτων για τον πολίτη αυτής της χώρας πάει από το κακό στο χειρότερο.

Μάλιστα με το άκρως πολιτικό μήνυμα που συνοδεύει το σκίτσο του, κάνει σαφές ότι όσο καλή διάθεση και αν επιδεικνύουν οι πολίτες της χώρας μας να πιστέψουν ότι τα άσχημα είναι πίσω μας και ότι από εδώ και στο εξής θα πάνε καλά, κάποιος(;) θα αναλάβει να τους διαψεύσει.

Ετσι, στο σημερινό του μήνυμα ο Αρκάς βάζει τον πρωταγωνιστή της «Καλημέρας» του να μάς λέει:

– Κάθε φορά που σκέπτεστε: «Καλά, πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα;», αναλαμβάνει κάποιος να σας δείξει.

Ακολουθεί το σκίτσο: