Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην Κυβέρνηση. Σε ανάρτηση που έκανε χρησιμοποίησε απόσπασμα της ομιλίας του στον Economist και αναφέρθηκε σε δείκτες της οικονομίας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;

Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο “Thessaloniki Metropolitan Summit”, που διοργάνωσε ο Economist».

Η ανάρτηση Τσίπρα